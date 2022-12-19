الصحف تبرز توجيه السيسى بالحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائى للدولة

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة "الجمهورية" توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجى للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، فضلا عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع بسلسلة الصوامع الاستراتيجية التى أقيمت على امتداد رقعة الجمهورية، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائى للدولة من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات الملائمة.

كما تابع الرئيس مستجدات الموسم الحالى لزراعة القمح 2022 - 2023 على مستوى الجمهورية، موجها بأن يتم تحديد سعر توريد للقمح بحيث يحقق عائدا اقتصاديا مجزيا للمزارعين والفلاحين، ويدعم زيادة كميات توريد القمح.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أ.ح. وليد أبوالمجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة موقف مخزون السلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية، وكذلك زراعات المحاصيل للموسم الزراعى الحالى.

واطلع الرئيس، فى هذا الإطار، على موقف المخزون الاستراتيجى والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، فى إطار التخطيط المسبق للحفاظ على المخزون الاستراتيجى منها، مع الأخذ فى الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية، حيث استعرض الدكتور على المصيلحى، فى هذا الصدد، المخزون الاستراتيجى لكل من القمح والسكر والذرة والزيت والأرز، التى يكفى الاحتياطى منها من 4 إلى 6 أشهر، فضلا عن المتوافر من اللحوم الطازجة والدواجن، الذى يكفى لمدة عام كامل.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللواء وليد أبوالمجد عرض الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات الاستصلاح الزراعى على مستوى الجمهورية، خاصة مزرعة وادى الشيح فى أسيوط، التى تشمل زراعة القمح بأفضل تكنولوجيا الزراعة الرقمية الدقيقة، إلى جانب عدد من الزراعات الأخرى مثل الموالح والذرة، كما تضم مزرعة إنتاج حيوانى من أعلى سلالات إنتاج اللحوم، فضلا عن الإنتاج الداجنى والاستزراع السمكى، وكذلك عدد من المصانع التى تهدف إلى تعظيم قيمة الزراعات داخل المزرعة.

كما اطلع الرئيس على مستجدات مجمع الأسمدة الأزوتية فى العين السخنة، الذى يضم 6 مصانع متنوعة، لتغطية الإنتاج المحلى والتصدير، وذلك بالتعاون مع الخبرة الألمانية العريقة، المتمثلة فى شركة «تيسين كروب» العالمية.

وتابع الرئيس أيضا الموقف التنفيذى لمشروع التغذية المدرسية خلال العام الدراسى الحالى، سواء من حيث محتويات الوجبة أو تكلفة إنتاجها أو سبل توزيعها على مختلف المراحل العمرية فى المدارس.

واطلع الرئيس كذلك على موقف مشروع مراكز تجميع البلازما على مستوى الجمهورية، سواء من ناحية الإنشاء أو التجهيز، وكذلك الحرص على اتباع أعلى معايير الجودة فى تجميع البلازما.