«التحالف الوطنى»: نحلم بوجود مساحة تنسيقية بين مؤسسات التنمية فى مصر

جدة - نرمين السيد - ولفت جمال، إلى أن الشراكة الحقيقية بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص تمثل النقطة الحقيقية التى نحتاج إلى الانطلاق من خلالها لكى نصل للجمهورية الجديدة التى نحلم بها.

وأضاف «جمال»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم منة فاروق عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن عام 2022 كان مميزًا فى بدايته بإطلاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى، لافتا إلى أننا كأفراد عاملين فى العمل التنموى والمدنى نحلم بوجود مساحة تنسيقية كبيرة بين مؤسسات التنمية التى تعمل فى كل محافظات مصر.

وتابع عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أن التحالف انطلق من 2022 وضم 24 مؤسسة ومنظمة فى المجتمع المدنى بمصر، لوضع ميثاق نحدد من خلاله استراتيجياتنا وأهدافنا التى نريد العمل عليهم، وأهمها التنسيق والتشبيك الكامل بين مؤسسات التحالف فى تقديم الخدمات والجهود لكى نستهدف عددًا أكبر من المواطنين الأكثر احتياجا، إذ أن بعض المستفيدين قديما كانت تتكرر لهم الخدمة أكثر من مرة لأكثر من مؤسسة.