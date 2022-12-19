حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 20-12-2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 ديسمبر 2022 08:27 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 20-12-2022

مهنياً: ركّز على أوضاعك المالية ولا تجعل نفسك منهمكاً بشؤون مهنية طارئة قد لا تعود عليك بالفائدة وتهدر وقتك.

عاطفياً: تتلقى بعض الاعترافات من الشريك وتجنّب حسم الأمور المصيرية والنزاعات.

صحياً: الاوضاع الصحية ضعيفة فلا تقدم على أي مشروع ترفيهي في الوقت الراهن.

توقعات حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 20-12-2022

مهنياً: يجعلك هذا اليوم اكثر انفتاحاً على بعض المؤسسات والأفكار والزملاء، وتتحسن العلاقة بالمحيط الخارجي وبالمتنافسين.

عاطفياً: تحلو لك اللقاءات وتتمنى البقاء إلى جانب الحبيب فترات طويلة لتعبّر له عن حبك الكبير ومدى تعلقك به حتى آخر العمر.

صحياً: العلاج النفسي يفيدك في التخلص من رواسب الماضي وإيجاد الحلول لمشكلاتك.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 20-12-2022

مهنياً: تتبنّى وجهة جديدة مريحة، ويتيح لك الزملاء فسحة من الحرّية وقدرة على تحقيق بعض المشاريع التي عرضتها على أرباب العمل منذ وقت بعيد.

عاطفياً: كن على تواصل دائم مع الحبيب، وتفهّم مشاعره وحاول أن تخفف من همومه وتعرف منه حقيقة ما يحصل معه.

صحياً: الحساسية التي تصاب بها بين حين وآخر غالباً ما يكون مصدرها التوترات العصبية50

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 20-12-2022

مهنياً: يوم جميل بامتياز تكثر فيه الفرص الثمينة على أنواعها من نجاح واحتفالات وانتصارات وتثير دهشة بعض الزملاء ويفرحون لك.

برج السرطان عاطفياً: كل ما هو مطلوب منك عدم الوقوع ضحية التسرّع أو الانفعال، فكن رصينًا وانظر إلى سلبيات الحبيب بعدل ولطافة.

صحياً: تشاؤمك ببعض ما يحصل معك ينعكس سلباً على وضعك الصحي ويبقيك في قلق دائم

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 20-12-2022

مهنياً: قد تسمع كلاماً غير مقنع أو لا يتمتّع بمصداقية، إهدأ ولا تأخذ على عاتقك مسألة تصحيح مسار العالم

عاطفياً: إياك والمغامرات العابرة في هذا اليوم الدقيق من حياتك، ادرس الخطوات والعواقب التي قد تترتب على ذلك.

صحياً: المحافظة على الصحة جيدة هي عنوان المرحلة المقبلة، وهذا ليس جديداً عليك وفقاً لما عرفت به سابقاً.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 20-12-2022

مهنياً: تجاهد بقوة وتحارب بشراسة وتواجه بعزيمة وتصميم كبير لتتمكن من تحقيق ما كنت تحلم به وخصوصاً أن الفرصة متاحة .

عاطفياً: تكون بعض المشاكل عبئاً على العلاقة بالشريك، فيستحسن أن تكون أكثر هدوءاً في تعاملك معه مستقبلاً.

صحياً: تعيش تجربة مُربكة أو تقلق بشأن أحد افراد العائلة جراء إصابته بوعكة صحية مفاجئة

توقعات حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 20-12-2022

مهنياً: لا تجازف في عملك أو راحة بالك، بل تقدّم بحكمة وعن سابق تحضير ودراسة، فهذا اليوم مشحون ببعض القلق والاضطراب.

عاطفياً: إذا كنت عازباً فأنت مقبل على تطوّر إيجابي جداً وأكثر مما تتصور، وتتحوّل صداقة أو علاقة عابرة إلى موضوع جدّي.

صحياً: تقلبات الطقس بين حار وبارد تؤثر فيك كثيراً، فخذ الاحتياطات اللازمة.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 20-12-2022

مهنياً: يرمز هذا اليوم الى فرص جديدة في حياتك العملية ويدعوك الى الايجابية في التصرّف ويكون مناسبًا لك وللمشاريع.

عاطفياً: تميل إلى الوحدة والانكماش وربما إلى مراجعة الذات بشأن علاقة رومانسية بدأتها منذ مدة قصيرة وتحاول المحافظة عليها.

صحياً: عليك أن تكون صاحب وعي كبير لأن الكثير من المسؤوليات الملقاة عليك تتطلب منك المزيد من الجهد.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 20-12-2022

مهنياً: يفتح لك الحظ غير باب واسع ويقدّم لك غير فرصة مناسبة لتحسين وضعك المهني والترقي بغية تولي المنصب الذي يليق بك.

عاطفياً: الجوّ ملائم للحوار الغني بالعواطف والتفهّم، وباستطاعتك مناقشة مواضيع مهمّة اليوم لها علاقة بمستقبلك العاطفي.

صحياً: أخطار كثيرة تهدّد وضعك الصحي معظمها نابع من توترات نفسية وعصبية

توقعات حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 20-12-2022

مهنياً: كن أكثر ثقة بقدراتك على الرغم من سعي بعضهم للنيل منك وإحباط عزيمتك والتخلص منك بغية احتلال المنصب الذي تشغله.

عاطفياً: تقابل الشخص المناسب اليوم فيشعرك ذلك بارتياح كبير بعد أيام صعبة، وتشعر بعده بأنك تمتلك الدنيا.

صحياً: تحاشَ الانتقاد والانفعال الشديد ولا تتطرف في مواقفك وحاذر المتاعب العائلية.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 20-12-2022

مهنياً: إذا كنت موظفاً تعيش يوماً نشيطاً تكثر فيه الأعمال التي تسرّك والتي تبرع فيها وتعود نتائجها بالفائدة الكبيرة عليك.

عاطفياً: إذهب مع الحبيب في نزهات رومانسيّة أو الى شهر عسل لتجديد قَسَم الحب والإخلاص، إنه يوم دافىء وإيجابي.

صحياً: حاول ان تسيطر على اعصابك حتى لو شعرت بثقل الضغوط او تردّدت في اتخاذ الخطوة.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 20-12-2022

مهنياً: تتيح لك الظروف التعبير بسهولة وطلاقة عن مختلف آرائك بمن دون حرج أو إرباك، وتبرهن للجميع أن ما وصلت إليه الفضل به لكفاءتك.

عاطفياً: أفكارك واضحة وأسلوبك مسالم مع الشريك، لا تخف من التحديات ولا الاستفزازات فهي لن تطال العلاقة بأي سوء.

صحياً: عليك قدر الإمكان إبعاد هاجس العمل ومنح نفسك بعض الراحة اللازمة.