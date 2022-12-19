قطع المياه ببعض المناطق بالقاهرة اليوم.. تعرف عليها

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة، انقطاع المياه عن عدد من المناطق بمدينة القاهرة الجديدة، نظرًا لقيام الشركة بأعمال إحلال وتجديد داخل روافع المياه الرئيسية المغذية لمدينة القاهرة الجديدة.





وقالت الشركة، إن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: التجمع الأول بأكمله - الرحاب 1 - التجمع الخامس من الحى الأول إلى الخامس - حى الشويفات - الجولف - غرب الجولف - امتداد غرب الجولف - حى 3/4 - حى الدبلوماسين - أربيلا - غرب أربيلا - القطاع الأول والثانى من مدينة القاهرة الجديدة. وعن موعد انقطاع المياه، أكدت الشركة، أن أعمال الإحلال والتجديد تبدأ من الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين الموافق 19 ديسمبر، وتستمر حتى الساعة الرابعة فجر بعد غد الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر. من جانبه، أكد جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن توفير سيارات مياه لسد احتياجات المواطنين خلال فترة انقطاع المياه، وعلى المناطق المتضررة الاتصال على 15100 للحصول على سيارات المياه.

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