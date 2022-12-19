الأرصاد: شبورة مائية فى الصباح على هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أنه بالتالى تكون الأجواء مستقرة على مدار اليوم الا من تساقط بعض الأمطار على السواحل الغربية. وأكدت أنه يسود طقس خريفى دافىء نهارا مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره.

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