محافظ الغربية يوجه بضرورة المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، جولة مفاجئة لمتابعة الأسعار بعدد من الأسواق داخل مدينة طنطا، ومدى توافر السلع والتزام التجار بإعلان الأسعار للمواطنين، وذلك تنفيذا للتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية.





ووجه محافظ الغربية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال تنفيذ حملات مستمرة على مدار اليوم فى الأسواق ومنافذ بيع السلع للجملة والتجزئة، للتأكد من توافر السلع وعدم المغالاة بالأسعار، والتنبيه على أصحاب المحال التجارية والأسواق بإعلان قوائم الأسعار واظهاها للجمهور بشكل واضح، مع الاحتفاظ بالفواتير الخاصة بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحتكرين.

وخلال الجولة وجه المحافظ بتكثيف حملات الرقابة من مديريات الصحة، التموين، الطب البيطرى ومباحث التموين، للمتابعة اليومية والتأكد من صلاحية وتوافر السلع مع تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم الاجتماع مع أصحاب السلاسل التجارية بالمحافظ، وأكد رحمى بأنه لا تهاون فى عمليات مراقبة الأسعار وضبط الأسواق والتأكيد على توافر السلع الغذائية بكافة المنافذ، بالإضافة إلى بذل كافة الجهود الممكنة لتذليل كافة التحديات أمام إقامة شوادر لبيع السلع المدعمة بأسعار أقل من السوق لمواجهة محتكرى السلع .