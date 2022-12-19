جامعة الأزهر: إلزام أعضاء هيئة التدريس باستخدام الفصحى فى المحاضرات

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارا بإلزام أعضاء هيئة التدريس بالقطاع العربى والشرعى والأقسام المناظرة بكليات التربية باستخدام اللغة العربية الفصحى فى التدريس والحوار فى مرحلتى الإجازة العالية والدراسات العليا.





وأوضح المركز الإعلامى بجامعة الأزهر أن هذا القرار يأتى حفاظا على هويتنا العربية، وتيسيرًا على الطلاب الوافدين، وإيمانا بأهمية اللغة العربية بوصفها المرآة التى تعكس هويتنا الحضارية، وموروثنا الثقافى الأصيل.

وأضاف أن القرار جاء انطلاقا من حرص الجامعة على تمكين الطلبة من لغتهم الأم، لغة القرآن الكريم، وتعزيزا لمكانتها فى نفوسهم، واستمرار صلتهم بمفرداتها، وسيتم متابعة تنفيذ ذلك من خلال عمداء الكليات والوكلاء ورؤساء الأقسام كل فى كليته.