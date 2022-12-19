محافظ أسوان: تغطية مصرف السيل أحد ثمار الزيارة الميدانية لـ«زراعة النواب»

جدة - نرمين السيد - قال أشرف عطية محافظ أسوان، إن توفير الاعتمادات المالية بتخصيص 365 مليون جنيه يأتى لاستكمال تغطية مصرف السيل بطول 2530 مترا كان أحد أهم ثمار الزيارة الميدانية التى قامت بها لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى للمحافظة.





جاء ذلك حسبما أفاد - بيان صحفى صادر عن المحافظة اليوم الأحد - على هامش حضور محافظ أسوان اجتماع لجنة الزراعة والرى بمقر مجلس النواب لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى، وجابر أبو خليل، وحمدى محمد حسن، ومجدى ملك بشأن متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة للجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بشأن الزيارة الميدانية التى قامت بها إلى محافظة أسوان خلال دور الانعقاد السابق فى الفترة من 16 حتى 19 من فبراير لعام 2022.

وأضاف المحافظ أن تلك الاعتمادات كانت بمثابة حلم تحقق بعد عقود من السنين ليساهم فى إحداث نقلة حضارية لمناطق حى شرق المدينة بدعم من وزارة الموارد المائية والرى بقيادة الدكتور هانى سويلم.

وأشار أشرف عطية بأنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بتطوير آليات العمل وتنمية الثروة السمكية بجميع البحيرات والمسطحات المائية تم صدور قانون رقم 146 لسنة 2021 بإنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية مما سيساهم فى توحيد الجهود والقضاء على تعدد الولايات داخل بحيرة ناصر وبالتالى زيادة معدلات الإنتاج السمكى المستهدفة، لافتاً بأنه مخطط ضخ استثمارات بحوالى 65 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة 3 مفرخات سمكية بصحارى وجرف حسين وتوشكى من أجل زيادة إنتاج الزريعة والتى من المخطط أن تضاعف إلى 40 مليون زريعة بدلاً من 20 مليون العام المنقضى، لتصل إلى 100 مليون زريعة بعد 3 سنوات مع انتقاء البلطى النيلى الأكثر جودة.

وشهد اجتماع اللجنة مناقشة عدم تحرير غرامات على أهالى الرقبة بنجع الحجازية بمركز دراو، لحين تقنين أوضاع فتحات الرى على أراضى تقع خارج الزمام، والتى تم حصرها، وجارى عرضها على اللجنة المشتركة بين وزارتى الزراعة والرى لاتخاذ اللازم بشأن تقنينها حيث لم يتم تحرير محاضر مخالفات لها منذ العام الماضى، وهو الذى يتوازى مع الإسراع بعمل تكاسى لترعة المنصورية لمنع النحر، بجانب توفير عدد من المهندسين والفنيين بمديرية الزراعة.

كما استعرض خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لتطوير بحيرة السد العالى ورفع كفاءتها والتصدى لظاهرة الصيد الجائر بالبحيرة، وزيادة أعداد التماسيح بها.