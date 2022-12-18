محافظ الإسماعيلية يوجه بدراسة أماكن لإنشاء منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة

جدة - نرمين السيد - قال شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، إنه يجب تكثيف الحملات الرقابية المشتركة على الأسواق والمحال التجارية والتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة دون المغالاة فيها.





جاء ذلك - حسبما أفاد بيان صادر عن محافظة الإسماعيلية اليوم الأحد، اجتماعه لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإحكام السيطرة على الأسواق وضبطها.

وأشار محافظ الإسماعيلية، إلى ضرورة التزام التجار وأصحاب المحال التجارية بالإعلان عن أسعار كافة السلع مع التنبيه على التجار بالإجراءات الرادعة التى سيتم تطبيقها لاحقًا حال عدم الإعلان عن سعر السلعة المعروضة للبيع.

كما وجه بشارة، رئيس لجنة الشعب التجارية بالغرفة التجارية بالمحافظة بسرعة دراسة أماكن لإقامة منافذ لبيع كل السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى كل مراكز ومدن المحافظة، وذلك من أجل السيطرة على الأسعار من خلال زيادة المعروض من المنتجات الغذائية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة وطرح سيناريوهات مختلفة للحل والسيطرة على أى أزمة تواجه المحافظة فى حال وجود نقص فى إحدى السلع الغذائية.

وعرض مدير مديرية التموين الإجراءات التى تمت للسيطرة على أسعار الأرز وتحليل الموقف والتعامل معه.

وأثناء الاجتماع، تم مناقشة إثابة التجار وأصحاب المحال التجارية والمخابز والمجازر فى حال الالتزام بالأسعار المقررة وتقديم منتج متميز.

جدير بالذكر أن اللقاء شهد حضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية ومحمد أنيس السكرتير العام للمحافظة وهشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية وجلال الطاهر سكرتير مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية وسيد الكرسلى رئيس لجنة الشعب التجارية بالغرفة التجارية بالمحافظة ومدير الرقابة التموينية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والجهات المعنية بالاجتماع.