تعيين الدكتور إيهاب أحمد كمال مستشارا لوزير الصحة لشؤون التعليم الطبى

جدة - نرمين السيد - قرر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، ندب الدكتور إيهاب أحمد كمال عبد العزيز، الباحث المساعد بقسم الطب التكميلى بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومى للبحوث، للعمل مستشارا لوزير الصحة لشؤون التعليم الطبى.





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