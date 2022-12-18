محافظ قنا: مصر ستظل منبعًا للسلام والمحبة وموطنًا للأمن والاستقرار

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال زيارة المحافظ أشرف الداودى، اليوم الأحد، نيافة الأنبا بيمن مطران كنيسة نقادة وقوص وتوابعهما، وذلك بدير رئيس الملائكة ميخائيل بمركز نقادة، لتقديم التهنئة بمناسبة ترقيته إلى رتبة مطران، على يد قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال القداس الذى أقيم بالكنيسة الكبرى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية خلال شهر نوفمبر الماضى.

وأعرب محافظ قنا، عن سعادته البالغة بترقية نيافة الأنبا بيمن إلى رتبة مطران، متمنيا له دوام النجاح والتوفيق.

وأكد المحافظ، أن مثل هذه المناسبات فرصة للتأكيد على روح المحبة والمودة والتسامح التى تجمع بين شعب مصر العظيم، لافتا إلى أنه تم إنجاز العديد من المشروعات العملاقة بسواعد المصريين وإصرار وعزيمة القيادة السياسية، لتحقيق المستحيل خلال فترة زمنية وجيزة.

وأضاف الداودى، أن المحافظة تُقدر دور الكنيسة فى نشر قيم التسامح والمحبة فى ربوع المجتمع، داعياً المولى سبحانه وتعالى أن يُديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار، وأن يجعل العام الميلادى الجديد المقبل علينا خلال أيام، عام خير وسعادة على جموع الشعب المصرى العظيم، فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

ومن جانبه، أعرب نيافة المطران بيمن عن شكره وتقديره لمحافظ قنا والوفد المرافق له على هذه التهنئة والروح الوطنية العظيمة، وهو ما يعكس أصالة ووحدة الشعب المصرى بمسلميه ومسيحيه كنسيج واحد، لافتا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين هى ثوابت فى عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال ولم ولن تنجح أية محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها، لأننا يجمعنا وطن واحد وآمال وتطلعات واحدة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أنه رافق المحافظ خلال الزيارة كل من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والشيخ تاج الدين أبو الوفا مدير عام منطقة قنا الأزهرية، وياسر حمادى رئيس مركز ومدينة نقادة.