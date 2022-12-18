وكيل وزارة الصحة بالدقهلية: انطلاق المرحلة الثانية لتنظيم الأسرة

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، انطلاق المرحلة الثانية من حملة حقك تنظمى، اعتبارا من اليوم الأحد، حتى الخميس الموافق 22 ديسمبر، وذلك ضمن مبادرة أيامنا أحلى، والتى تستهدف 27 محافظة من ضمنها الدقهلية.





وقال وكيل الوزارة - فى تصريح له اليوم - إن المرحلة الثانية تستهدف إدارات أجا - السنبلاوين - المنصورة - بنى عبيد - المنزلة - ميت سلسيل - طلخا - بلقاس – جمصة. وأضاف أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة. جدير بالذكر أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بالمرحلة الأولى بلغ 50 ألفا و994 سيدة على مستوى المحافظة منهن 23 ألفا و646 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون.

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