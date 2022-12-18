مبابي يتسلم جائزة هداف كأس العالم 2022

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 ديسمبر 2022 09:30 مساءً - تسلم النجم الفرنسي كيليان مبابي جائزة هداف كأس العالم بعد تتويج منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم 2022 على حساب فرنسا بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على ملعب "لوسيل" في النسخة الحالية من البطولة التي انطلقت يوم 20 نوفمبر الماضي بمشاركة 32 منتخباً يمثلون القارات الست.

ونجح كيليان مبابي في تسجيل 3 أهداف هاتريك في مباراة النهائي التي أقيمت بين الأرجنتين ضد فرنسا والتي انتهى الوقت الأصلي فيها بثلاثة أهداف لكل منهما.

وجاء ترتيب هدافي كأس العالم كالتالي:

كيليان مبايي: 8 أهداف

ليونيل ميسي: 7 أهداف

جوليان ألفاريز: 4 أهداف

أوليفييه جيرو: 4 أهداف

ألفارو موراتا: 3 أهداف

بوكايو ساكا: 3 أهداف

كودي جاكبو: 3 أهداف

فالنسيا: 3 أهداف

جونزالو راموس: 3 أهداف

ماركوس راشفورد: 3 أهداف

أحرز النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي الهدف الأول لصالح منتخب الأرجنتين ضد فرنسا عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 23 من زمن المباراة، ووفقاً لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة فى أرقام وإحصائيات كرة القدم العالمية، فإن ليونيل ميسي صاحب الرقم القياسي في معظم المباريات التي لعبت في كأس العالم (26).

وبات ليونيل ميسي 26 مباراة، متخطيا الأسطورة الألماني لوثار ماتيوس، صاحب الـ25 مباراة، ويأتي في المركز الثالث الألماني ميروسلاف كلوزه برصيد 24 مباراة.

كما ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن ميسي أصبح أول لاعب فى تاريخ المونديال ينجح فى التسجيل خلال جميع مراحل البطولة، "المجموعات، ثمن النهائي، ربع النهائي، نصف النهائي والمباراة النهائية".

أحرز آنخيل دى ماريا الهدف الثانى لصالح المنتخب الأرجنتينى في شباك نظيره الفرنسي، بالدقيقة 36 من زمن المباراة.

ونجح كيليان مبابى في تسجيل الهدف الأول لصالح منتخب فرنسا عن طريق جزاء فى الدقيقة 80 من زمن المباراة.

وأضاف مبابى الهدف الثانى من تسديدة رائعة سكنت الشباك الأرجنتينية بالدقيقة 82 من زمن المباراة.

ونجح الأسطورة ليونيل ميسي في تسجيل الهدف الثالث لصالح منتخب الأرجنتين في شباك نظيره الفرنسي بالدقيقة 109 من زمن المباراة.

وأحرز كيليان مبابى ثالث أهداف منتخب فرنسا ليكمل "الهاتريك" الشخصى عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 117 من زمن المباراة.

وحقق هوجو لوريس حارس المنتخب الفرنسي رقما قياسيا فى تاريخ كأس العالم، بعد خوضه المباراة النهائية لمونديال قطر 2022، أمام نظيره الأرجنتينى.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن لوريس أصبح الحارس الأكثر مشاركة فى تاريخ المونديال برصيد 20 مباراة، متخطيا الرقم القياسي السابق المسجل باسم الألماني مانويل نوير برصيد 19 مباراة. الأرجنتين ضد فرنسا وكان منتخب فرنسا تأهل إلى نهائى كأس العالم 2022، بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 2-0، جاء الهدف الأول فى الدقيقة 5 من عمر المباراة عن طريق اللاعب ثيو هيرنانديز، وفى الدقيقة 79 سجل البديل كولو موانى الهدف الثاني من خطأ دفاعى لمنتخب أسود الأطلس.

فيما تأهل منتخب الأرجنتين على حساب كرواتيا فى دور نصف النهائى من المسابقة العالمية بثلاثة أهداف دون مقابل، فى المواجهة التى أقيمت بينهما على استاد "لوسيل"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022.