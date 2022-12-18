ميسي أفضل لاعب فى مباراة نهائي كأس العالم 2022

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 ديسمبر 2022 09:30 مساءً - حصل ليونيل ميسي قائد الأرجنتين على جائزة أفضل لاعب فى مباراة نهائي كأس العالم 2022، بعد قيادة التانجو للتتويج بالمونديال على حساب فرنسا بركلات الترجيح 4-2.

وانتهت مباراة الأرجنتين ضد فرنسا بالتعادل 3-3 في الوقت الأصلي والإضافي، ثم ينجح التانجو في الحصول على اللقب للمرة الثالثة فى التاريخ.

سجل ميسي الهدف الأول والثالث لمنتخب الأرجنتين أمام فرنسا، وقدم أداءًا إستثنائيًا من أجل الوصول لحلم الحصول على لقب المونديال، بالإضافة إلي تسديد ركلة الجزاء الأول بنجاح داخل مرمي هوجو لوريس حارس الديوك.

توج منتخب الأرجنتين بلقب بطولة كأس العالم 2022 بعد فوزه المثير على فرنسا بركلات الترجيح 4-2، عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابى 3-3، في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد "لوسيل"، فى المباراة النهائية للنسخة رقم 22 من المونديال الذى استضافته قطر بدءا من 20 نوفمبر الماضى بمشاركة 32 منتخبا فى 8 ملاعب مختلفة.

الأرجنتين ضد فرنسا

أحرز النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي الهدف الأول لصالح منتخب الأرجنتين ضد فرنسا عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 23 من زمن المباراة.

ووفقاً لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة فى أرقام وإحصائيات كرة القدم العالمية، فإن ليونيل ميسي صاحب الرقم القياسي في معظم المباريات التي لعبت في كأس العالم (26).

وبات ليونيل ميسي 26 مباراة، متخطيا الأسطورة الألماني لوثار ماتيوس، صاحب الـ25 مباراة، ويأتي في المركز الثالث الألماني ميروسلاف كلوزه برصيد 24 مباراة.

كما ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن ميسي أصبح أول لاعب فى تاريخ المونديال ينجح فى التسجيل خلال جميع مراحل البطولة، "المجموعات، ثمن النهائي، ربع النهائي، نصف النهائي والمباراة النهائية".

أحرز آنخيل دى ماريا الهدف الثانى لصالح المنتخب الأرجنتينى في شباك نظيره الفرنسي، بالدقيقة 36 من زمن المباراة.

ونجح كيليان مبابى في تسجيل الهدف الأول لصالح منتخب فرنسا عن طريق جزاء فى الدقيقة 80 من زمن المباراة.

وأضاف مبابى الهدف الثانى من تسديدة رائعة سكنت الشباك الأرجنتينية بالدقيقة 82 من زمن المباراة.

ونجح الأسطورة ليونيل ميسي في تسجيل الهدف الثالث لصالح منتخب الأرجنتين في شباك نظيره الفرنسي بالدقيقة 109 من زمن المباراة.

وأحرز كيليان مبابى ثالث أهداف منتخب فرنسا ليكمل "الهاتريك" الشخصى عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 117 من زمن المباراة.

وحقق هوجو لوريس حارس المنتخب الفرنسي رقما قياسيا فى تاريخ كأس العالم، بعد خوضه المباراة النهائية لمونديال قطر 2022، أمام نظيره الأرجنتينى.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن لوريس أصبح الحارس الأكثر مشاركة فى تاريخ المونديال برصيد 20 مباراة، متخطيا الرقم القياسي السابق المسجل باسم الألماني مانويل نوير برصيد 19 مباراة.