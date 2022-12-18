وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر تشارك فى يوم «تراثنا ميراثنا» لكلية السياحة

جدة - نرمين السيد - شاركت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الأقصر، فى يوم تراثنا ميراثنا الخاص بكلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر بالشراكة مع المجلس القومى للمرأة بمكتبة مصر العامة.





وذكرت المحافظة - فى بيان اليوم الأحد - أن اليوم ضم عدة برامج ثقافية وترفيهية استعراضية هادفة تحمل العديد من الرسائل التى تبرز التراث الموروث من الماضى إلى الحاضر، كما تضمن برامج تسويقية شاركت بها وحدة تكافؤ الفرص وعارضى منصة أيادٍ مصر وعارضين تابعين للمجلس القومى للمرأة وتابعين للجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وبعض البرامج الغذائية المقدمة من الفنادق.

وعلى هامش الحفل تم تكريم العديد من المشاركين من وحدة تكافؤ الفرص ديوان عام المحافظة ونائب مقرر المجلس القومى للمرأة ومدير مكتبة مصر العامة وأساتذة الجامعة وممثلى بعض الفنادق المشاركة فى اليوم، وتم تسليم شهادات تقدير لجميع العارضين بالمشغولات الحرفية لدعم الأنشطة الحرفية التى تمثل المحافظة.

وأوضحت نورا عثمان رئيس وحدة تكافؤ الفرص، أن جميع العارضين للمشغولات الحرفية سواء من السيدات أو الشباب وهم متدربى المركز الحرفى بالمحافظة من المرأة المعيلة وشباب خريجين الذين تم تمكينهم اقتصاديا بالتواجد بسوق العمل ومثل هذا الاحتفاليات لتسويق منتجاتهم بجانب منصة أيادى مصر.

وأكدت أن التعاون مستمر فيما بين وحدة تكافؤ الفرص والمجلس القومى للمرأة فى العديد من الندوات التوعوية والتدريبات الحرفية على مستوى المحافظة خاصة بقرى حياة كريمة.