مبابى يسجل ثالث أهداف فرنسا أمام الأرجنتين فى الدقيقة 117

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 ديسمبر 2022 08:28 مساءً - أحرز كيليان مبابى لاعب منتخب فرنسا الهدف الثالث في شباك الأرجنتين عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 117 من زمن المواجهة المقامة حاليا على ستاد "لوسيل"، فى المباراة النهائية للنسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم التى استضافتها قطر بدءا من 20 نوفمبر الماضى بمشاركة 32 منتخبا فى 8 ملاعب مختلفة.

وجاء تشكيل منتخب فرنسا ضد الأرجنتين كالتالى..

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، دايوت أوباميكانو، رفائيل فاران، جول كوندي.

خط الوسط: أدريان رابيو، أوريلين تشواميني، أنطوان جريزمان.

خط الهجوم: كيليان مبابي، أوليفييه جيرو، عثمان ديمبلي.

تشكيل منتخب الأرجنتين ضد فرنسا جاء كالتالى..

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: روميرو، أوتاميندي، تاجليافيكو، مولينا.

خط الوسط: إينزو فيرنانديز، رودريجو دى باول، ماك أليستر.

خط الهجوم: دى ماريا، ميسي، ألفاريز.

الأرجنتين ضد فرنسا

تأهل منتخب فرنسا إلى نهائى كأس العالم 2022، بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 2-0، جاء الهدف الأول فى الدقيقة 5 من عمر المباراة عن طريق اللاعب ثيو هيرنانديز، وفى الدقيقة 79 سجل البديل كولو موانى الهدف الثاني من خطأ دفاعى لمنتخب أسود الأطلس.

وتوج منتخب فرنسا ببطولة كأس العالم نسختي 1998 و2018، ويسعي لكتابة التاريخ بالحصول على لقب المونديال نسختين متتاليتين وتكرار إنجاز إيطاليا والبرازيل، بعدما حصل الأزوري على كأس العالم 1934 و1938 فيما فاز منتخب البرازيل بالبطولة نسختي 1958 و1962.

وتأهلت فرنسا 15 مرة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وتغيبت عن نهائيات 1950، 1962، 1970، 1974، 1990، 1994، وكانت فرنسا واحدة من الفرق الأوروبية الأربعة التي شاركت في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم لكرة القدم التي جرت في الأوروجواي عام 1930.

الأرجنتين ضد فرنسا

تأهل منتخب الأرجنتين على حساب كرواتيا فى دور نصف النهائى من المسابقة العالمية بثلاثة أهداف دون مقابل، فى المواجهة التى أقيمت بينهما على استاد "لوسيل"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

ويأمل ليونيل ميسي قائد الأرجنتين فى قيادة التانجو إلى اللقب الثالث من كأس العالم، بعد الحصول على البطولة نسختي 1978 و1986، وحفر إسمه بأحرف من ذهب في تاريخ منتخب بلاده، والوصول إلي اللقب الذي ينقصه خزائنه بعد تحقيق كل البطولات والمسابقات على مستوي الأندية والمنتخب، وتكرار إنجاز الأسطورة الراحل دييجو أرماندو مارادونا والذي قاد بلاده لرفع كأس العالم 1986.

وسيحصل الفائز بكأس العالم على 42 مليون دولار ويعد هو أعلى رقم يحصل عليه الاتحاد الفائز على الإطلاق على عكس منتخب فرنسا صاحب النسخة الماضية والذي حصل على 38 مليون دولار بعد فوزها بكأس العالم 2018.