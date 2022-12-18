وزير الزراعة: الإفراج عن 145 ألف طن مستلزمات أعلاف خلال الأسبوع الماضى

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، الإفراج عن 145 ألف طن من مستلزمات الأعلاف "ذرة وفول صويا" خلال الأسبوع الماضى بحوالى 70 مليون دولار، بالتنسيق مع البنك المركزى.





وقال وزير الزراعة - فى بيان اليوم الأحد - إن ذلك يأتى فى إطار متابعة نتائج الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن الثروة الداجنة. وأضاف أن الإفراج شمل 99 ألف طن من الذرة بحوالى 36 مليون دولار، و46 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى 32 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالى 2 مليون دولار، ليبلغ إجمالى ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر الماضى وحتى 15 ديسمبر الجارى، 1.255 مليون طن منها 825 ألف طن ذرة، و430 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالى 632 مليون دولار.

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