21 ديسمبر بدء الانقلاب الشتوى فلكيا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - قالت هيئة الأرصاد الجوية إن يوم الأربعاء المقبل 21 ديسمبر 2022، هو أول أيام الانقلاب الشتوى، حيث يبدأ فصل الشتاء الذى يصل طوله 88 يوماو 23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مارس 2023.





وأضافت الأرصاد الجوية أن أول أيام فصل الشتاء تعتبر الأقصر خلال النهار فى السنة، كما يقل طول النهار عن الليل فى نصف الكرة الشمالى. ويوضح الفيديوجراف التالى تفاصيل بدء الانقلاب الشتوى: وتابعت الأرصاد أن ذروة الشتاء تمثل أقصى ميل لمحور دوران الأرض، كما أن أشعة الشمس تكون شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى. وواصلت الأرصاد أن تعامد أشعة الشمس على مدار الجدى يبلغ 23 درجة ونصف جنوبا، كما تزيد ساعات النهار تدريجيا بحدوث الاعتلال الربيعى.

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