شروط وخطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2022 (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور على المصيلحى، إمكانية إضافة إضافة المواليد على بطاقة التموين، وفقا لشرطين حددتهما الوزارة، وهما زيادة عمر الابن عن 4 سنوات، وأن لا يزيد عدد أفراد البطاقة على 4 أفراد، حتى يتمكن من الإضافة.





ويوضح الفيديوجراف التالى شروط وخطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2022:

وعن الفئات المستفيدة من إضافة المواليد على بطاقة التموين، قال إن هناك 4 فئات مستفيدة، وهم المستفيدون من معاش تكافل وكرامة، وحاملو كارنية الخدمات المتكاملة، ومستحقو معاش التضامن الاجتماعى، وأبناء الشهداء أو زوجاتهم أو الأسر البديلة.

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