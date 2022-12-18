الكنيسة الكِلدانية تزرع 300 شجرة فى سانت فاتيما بمصر الجديدة

جدة - نرمين السيد - تقوم الكنيسة الكِلدانية، بزراعة 300 شجرة مُثمرة فى محيط كنيسة العذراء "سانت فاتيما"، وذلك فى تمام العاشرة صباح الثلاثاء 20 ديسمبر الجارى، فى ميدان "سانت فاتيما" أمام الكنيسة، تطبيقًا لشعار "اتحضر للأخضر".





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