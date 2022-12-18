الأربعاء.. بداية فصل الشتاء فلكيًا.. والأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 ديسمبر 2022 06:29 مساءً - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أن بداية فصل الشتاء فلكيا الأربعاء المقبل الموافق 21 ديسمبر الجارى، والذي يستمر لمدة 3 أشهر حتى 20 مارس 2023.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، فى بيان لها، إلى أنه مع بداية فصل الشتاء، يحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بحوالي من درجتين إلى 3 درجات، على أن تشهد العظمى بالقاهرة الكبرى 19 درجة مئوية نهارًا، و14 درجة خلال فترات الليل، مع بدء الإحساس بالأجواء الشتوية وانخفاض درجات الحرارة.

ولفتت الأرصاد إلى أنه خلال فصل الشتاء تتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مع منخفض جوي آخر على سطح البحر المتوسط، يعملان على انخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى فرص سقوط أمطار وتكاثر سحب منخفضة ومتوسطة على شمال البلاد، يحجبان جزءا من أشعة الشمس، ما يساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة مع وجود نشاط رياح يساعد بشكل أكبر على انخفاض الحرارة.

ونوهت الأرصاد، إلى أنه خلال فصل الشتاء تكون فرص سقوط أمطار بشكل كبير على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وكلما تقدمنا على المناطق الداخلية كانت فرص سقوط هذه الأمطار أقل، بالإضافة إلى فرص سقوط أمطار أخرى على محافظات الوجه البحري ومدن القناة.

وأضافت أن فصل الشتاء يشهد ظاهرة الضباب المتمثلة في الشبورة المائية الكثيفة كونها أحد أخطر الظواهر الجوية التي تتأثر بها البلاد خلال فصل الشتاء، خصوصا في حالة الاستقرار بالأحوال الجوية.