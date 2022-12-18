محافظ أسيوط يؤكد اهتمام الدولة بالشباب والفتيات وتقديم أوجه الرعاية لهم

جدة - نرمين السيد - قال محافظ أسيوط عصام سعد، إن الدولة مهتمة بالشباب والفتيات وتقديم أوجه الرعاية لهم تنفيذا لخطة التنمية المستدامة وتحقيقا لاستراتيجية مصر 2030، لافتا إلى تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة طبقا للإمكانات المتاحة وتذليل العقبات التى قد تواجه تنفيذ فعاليات وتدريبات للشباب من الجنسين وصقل مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.





وأضاف عصام سعد - فى تصريح اليوم الأحد – أن المحافظة تعمل على تضافر كل جهود المؤسسات والهيئات والمديريات الخدمية والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتقديم خدمات للشباب والفتيات للعمل على الانطلاق نحو مستقبل أفضل.

وفى هذا الإطار، اختتمت مديرية القوى العاملة بأسيوط، دورة التدريب على مهنة التفصيل والخياطة بمركز التدريب المتنقل بمركز البدارى الذى تم تنظيمه برعاية حسن شحاته وزير القوى العاملة وعصام سعد محافظ أسيوط، وبمتابعة على سيد وكيل وزارة القوى العاملة وبإشراف سحر عبد المالك مدير إدارة التدريب المهنى بالمديرية وبمشاركة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البدارى، وذلك فى إطار جهود الدولة بقيادة رئيس الجمهورية بشأن الاهتمام بقضايا وموضوعات الشباب وبضرورة إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل.

من جانبه، قال وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط، إنه تم تنفيذ دورة تدريبية على مهنة التفصيل والخياطة بمركز التدريب المتنقل بالبدارى للفتيات والشباب وإجراء الاختبارات وتسليم شهادات التخرج للمتدربات حيث تم تسليم هدايا قيمة للخريجين وتسليم شهادات التخرج للمتدربات.

ولفت إلى اهتمام المحافظ بالشباب والعمل على توفير فرص عمل وتدريب وتأهيل الشباب، مشيرًا إلى العمل على تنفيذ تدريبات للشباب على كل المستويات والمجالات لتنمية قدراتهم ومساعدتهم على إقامة مشروعات إنتاجية صغيرة أو متناهية الصغير فى القطاعات المختلفة توفر لهم سبل معيشة كريمة لهم ولأسرهم وتكون تلك المشروعات طاقة أمل لغد أفضل.