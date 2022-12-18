بدء التشغيل التجريبى لوحدة الكبد بمستشفى الجراحات الجديد بجامعة طنطا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى، إن تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى بمحافظات وسط الدلتا، يأتى ضمن أولويات الخطة الاستراتيجية لجامعة طنطا، ويعد محورا رئيسيا ضمن محاور التطوير والإنجاز للجامعة؛ لتحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية للدولة المصرية فى ضوء "رؤية مصر 2030".





جاء ذلك خلال حضور رئيس جامعة طنطا، بدء التشغيل التجريبى لوحدة الكبد والجهاز الهضمى والمناظير بقسم الباطنة بمستشفى الجراحات الجديد بمجمع الكليات الطبية، حيث تم استقبال أول حالة داخل الوحدة، وقام الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأستاذ أمراض الباطنة ومناظير الجهاز الهضمى بإجراء المنظار لها.

وأكد الدكتور محمود ذكى، أن الوحدة تعد أكبر وحدات المناظير فى وسط الدلتا، وتضم أحدث الأجهزة فى العالم لتقديم خدمات للمرضى على أعلى مستوى، موضحًا أن الوحدة تتضمن مناظير الجهاز الهضمى والمناظير المرارية ومناظير المعدة والقاولون ومنظار بالموجات فوق الصوتية.

وأضاف أنه بدء التشغيل التجريبى لوحدة مناظير الجهاز الهضمى يأتى تمهيدا لبدء التشغيل لمستشفى الجراحات الجديد بكامل طاقته، حيث تم فى شهر يونيو الماضى التشغيل الجزئى للمستشفى بخدمات العيادات الخارجية، كما تم تشغيل وحدة قسطرة القلب بالمستشفى.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود سليم، أن وحدة مناظير الجهاز الهضمى بمستشفى الجراحات الجديد، تضم أحدث الأجهزة المطابقة لأحدث معايير الجودة العالمية لضمان تقديم خدمات طبية متميزة على أعلى مستوى، موجهًا خالص شكره لأعضاء وحدة الجهاز الهضمى بقسم الباطنة وفريق قسم التخدير بالمستشفى على جهودهم المتواصلة لخدمة المرضى.

بدوره، قال الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن وحدة المناظير بالمستشفى تضم 6 أبراج مناظير من أحدث مناظير الجهاز الهضمى، بالإضافة إلى أحدث وحدة لتعقيم المناظير، مضيفاً أن مستشفى الجراحات الجديد يضم 766 سريرًا و68 غرفة عناية مركزة، و18 غرفة عمليات جراحية مجهزة على أعلى مستوى بأحدث كبسولات وأجهزة الشفط والطرد المركزى، مشيرا إلى أن المستشفى تم تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية والعنايات المركزة، بالإضافة إلى 21 قاعة تدريس مجهزة للطلبة.