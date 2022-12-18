هدية الرئيس.. مستقبل وطن يوزع بطاطين ضمن مبادرة شتاء دافئ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال الفعاليات والمبادرات المجتمعية التى ينظمها الحزب فى جميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين. ووجه الأهالى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على ما يقدمه لرعاية الأسر الفقيرة، مؤكدين استمرار دعمهم له لاستكمال مسيرة التنمية.

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