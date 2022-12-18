الزراعة: تجديد اعتماد 3 معامل مرجعية بمعهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 ديسمبر 2022 05:30 مساءً - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تجديد الاعتماد لمعامل معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية طبقا للمواصفة ISO-17025:2017 من الأيجاك لعدد 3 معامل لاختبار الكشف عن الكائنات المعدلة وراثيا في المنتجات الزراعية والأغذية والأعلاف.

وأكدت الزراعة، في بيان، أن ذلك جاء في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وجهود وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية بالاستمرار في رفع كفاءة المعامل وتطويرها، وتعظيم الاستفادة منها والاستغلال الأمثل لأصولها ودورها المجتمعي لدعم الصادرات مما يتطلب ذلك الكشف عن هذه المنتجات، ويعمل معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية في هذا المجال من بداية التسعينيات والذي يعتبر من أكبر المعاهد من حيث الإمكانيات وكفاءة الباحثين، ويقدم المعهد تلك الخدمة بشكل مميز ومتكامل مع الشركات التي تقوم بتصدير المنتجات والأغذية إلى الخارج.

وأوضحت الزراعة، أنه تم اليوم الأحد الموافق 18/12/2022 تجديد الثقة واعتماد المعامل المرجعية للكشف عن الكائنات المعدلة وراثيا في المنتجات الزراعية والأغذية والأعلاف للعام الثاني على التوالي من المجلس الوطنى للاعتماد.

وأكدت أن فريق الأيجاك أشاد بالمعامل المؤهلة والإمكانيات المتاحة والباحثين المؤهلين لتنفيذ المهام المنوطة بهم على أكمل وجه، من خلال منظومة الاعتماد المستمرة للمعامل والتي ينتهجها المعهد لدعم ثقة العملاء بالمعامل، وتقديم أفضل الخدمات الفنية والتقنيات الحديثة ومواكبة المستجدات الدولية انطلاقًا من ريادة مصر في هذا المجال.