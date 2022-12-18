جهاز تنمية البحيرات يعلن افتتاح موسم الصيد بمزرعة المنزلة السمكية

جدة - نرمين السيد - أطلق جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية شارة بدء الحصاد السمكى، معلنا انطلاق موسم الصيد لعام 2022 / 2023 بمزرعة المنزلة السمكية بمحافظة الدقهلية، حيث بلغت حصيلة الإنتاج فى اليوم الأول 41.5 طن أسماك.





يأتى ذلك ضمن خطة الدولة وقيادتها بوضع ملف الاستزراع السمكى على قائمة أجندتها الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة فى مصر 2030، وتشجيعا للاستزراع السمكى باعتباره أحد محاور التنمية فى القطاع السمكى والأمن الغذائى.. ومن المقرر أن يستمر الموسم حتى نهاية شهر أبريل 2023.

بدوره أكد المدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الحسين فرحات - فى تصريح اليوم - أن الجهاز يضع على قائمة أولوياته استراتيجية شاملة ومتكاملة هدفها ترسيخ أطر الاستزراع السمكى ودعائمه، وزيادة الإنتاج من الأسماك لكونها أحد أهم مصادر البروتين الحيوانى فى مصر، مشيرا إلى أن الجهاز يعمل بشتى الوسائل المتاحة رفع كفاءة المزارع السمكية وتطويرها وتعظيم استغلال الموارد السمكية من خلال التوسع فى الاستزراع السمكى.

وقال إن المرحلة الراهنة هى مرحلة بناء وتطوير تقتضى التعاون وتنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية، لتحقيق أفضل معدلات الإنتاج بما يكفل تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك، ويفتح آفاق جديدة للتصدير إلى السوق العالمية.

وأعرب فرحات عن سعادته بزيادة الإنتاج هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية.. لافتا إلى أن الإنتاج هذا العام مبشر، وأن الجهاز على أتم الاستعداد لتقديم كافة الخدمات التى من شأنها أن تسهم فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، تفعيلا لما جاءت به مبادرة "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما وجه الشكر لكل القائمين على عمليات الصيد وفرز الأسماك، مثمنا الجهود المبذولة فى سبيل إنجاح هذا الموسم، ومتمنيا موسم صيد زاخر بأجود أنواع الأسماك وموفق للجميع.

يشار إلى أن مزرعة المنزلة السمكية إحدى أهم المزارع السمكية فى مصر، والتى تقع على مساحة تبلغ حوالى ألف فدان، وتتضمن المجمع السمكى بالمنزلة، والذى يضم مزرعة سمكية ومفرخا سمكيا ومصنع أعلاف ومركزا تدريبيا، كما تنتج أسماك البلطى، والطوبار، والعائلة البورية، والمبروك، والقراميط المستزرعة فى المياه العذبة.