محافظ أسيوط يوجه بوضع خطة لتنمية الموارد الذاتية بجميع المشروعات

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ أسيوط، عصام سعد، اليوم الأحد، بضرورة وضع خطة لتعظيم الإيرادات وتنمية الموارد الذاتية بجميع المشروعات التابعة للمحافظة لتلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التى تمس حياة المواطن بشكل مباشر، والإسراع فى برامج التنمية، تنفيذًا لسياسة الدولة وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.





جاء ذلك خلال اجتماعه مع مدير الشئون المالية والإدارية بالمحافظة أشرف محمد، ومدير وحدة متابعة الإيرادات ولاء صلاح الدين، ومدير الشئون القانونية بالمحافظة منار غالى. وقال محافظ أسيوط إنه يجب توحيد الجهود وتحصيل الإيرادات ومستحقات المحافظة بكل القطاعات بمراكز ومدن وأحياء المحافظة مع ترشيد الانفاق وتعظيم الاستفادة من الإيرادات التى يتم تحصيلها وتوزيعها فى مصارفها الصحيحة وتطبيق القانون بكل قوة وحسم. وشدد عصام سعد، على المتابعة المستمرة والمراجعة لتحصيل الإيرادات بالتنسيق مع كل الجهات المعنية ووضع آلية عمل محددة لتنمية موارد المحافظة مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية للتحصيل لاسترداد حق الدولة وتوفير الموارد اللازمة لاستكمال بعض المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا وتذليل كافة المعوقات ووضع الحلول العاجلة للنهوض بمشروعات المحافظة وتطويرها وتنمية وزيادة مواردها للأنفاق على تلك المشروعات وتنفيذ خطط التطوير وتوفير حياة كريمة للمواطنين. وأشار إلى أهمية عقد لقاءات مستمرة مع مسئولى الإيرادات والحسابات بالقرى والمراكز لنشر الوعى بثقافة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على المال العام وموارد الدولة وتنميتها وتكثيف الجهود للارتقاء بمستوى العمل مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية للتحصيل لاسترداد حق الدولة وتوفير الموارد اللازمة لاستكمال بعض المشروعات الخدمية والتنموية.

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