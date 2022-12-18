أسقف إفريقيا العام يزور السفارة المصرية بجوهانسبرج

جدة - نرمين السيد - زار الأنبا جوزيف الأسقف العام بإفريقيا مقر السفارة بالعاصمة جوهانسبرج، عاصمة جنوب إفريقيا، واستقبله السفير أحمد الفاضلى سفير مصر لدول جنوب افريقيا وبتسوانا وليسوتو.





تناول اللقاء مناقشة دور الكنيسة التنموى للشعوب الإفريقية، وأثره فى التقارب بين هذه الشعوب والشعب المصرى. رافقه خلال الزيارة الراهب القمص تكلا آڤا ماركوس وكيل مطرانية جنوب إفريقيا.

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