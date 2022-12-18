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الممثل الوطني لتحالف عموم أفريقيا للعدالة المُناخية يشارك في ورشة عمل برواندا لبحث مخرجات cop 27

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 ديسمبر 2022 04:32 مساءً - شارك  أحمد فتحي رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر،  في ورشة عمل Post COP27 and Pre-COP28 Continental Strategy Workshop بجمهورية رواندا، بصفته الممثل الوطني لتحالف عموم أفريقيا للعدالة المُناخية PACJA في  Post COP27 and Pre-COP28 Continental Strategy Workshop  والتي أقيمت في كيجالي بجمهورية رواندا على مدار يومين من 15:16 من ديسمبر، بهدف مناقشة مخرجات COP27 والاستعداد بتوصيات وحلول لعرضها في Cop28.

 

جاء ذلك بمشاركة ممثلين عن المجموعة التفاوضية الأفريقية، وأعضاء تحالف العدالة المناخية، وممثلين عن الشركاء الدوليين، لمناقشة أهم مخرجات قمة المناخ 27، والبدء في وضع إستراتيجية القمة القادمة 28 للمناخ.

 

وشارك فتحي خلال الورشة رؤيته ونظرته ملف تمويل المناخ وكيفية الاعداد لمشاركة افريقية في قمة ٢٨ بالامارات العربية مع وجود خارطة طريق طول العام ٢٠٢٣ بها الانشطة  التي سيتم تنفيذها

 

وأكد فتحي أنه خلال الفترة القليلة المقبلة، عن مجموعة من الأفكار والأطروحات المتعلقة بقمة المناخ 28، وخطتها الإستراتيجية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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