التعليم تعلن إطلاق مسابقة المدرسة المنتجة ”مشروعي مستقبلي”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 ديسمبر 2022 04:31 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إطلاق المسابقة السنوية لإدارة المدرسة المنتجة تحت عنوان "مشروعي مستقبلي" للعام 2022-2023 على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة أن الجوائز المقدمة لجميع الطلاب الفائزين والمشرفين على مشروعات المدرسة المنتجة الرائدة بإجمالى (20000) عشرين ألف جنيه، ووفق الضوابط والتقييم المنظمة لهذا الشأن التي تم إرسالها لجميع مدارس الجمهورية ونشرها على صفحة المدرسة المنتجة على موقع وزارة التربية والتعليم الفني، وتسليم المشروعات حتى شهر مارس 2023، وذلك بقيادة عماد الدين منصور مدير عام الإدارة العامة للخدمات المركزية، وإشراف أحمد الأنصاري مدير إدارة المدرسة المنتجة

جدير بالذكر، أن المدرسة المنتجة تهدف إلى اكساب الطلاب مهارات وحرف يدوية مفيدة، وتبادل الخبرات وتوفير واجهة مشرفة واسعة؛ لعرض منتجات الطلاب وتحقيق عوائد مادية للطلاب والمشرفين المشاركين في المشروعات، بالإضافة إلى تحقيق عوائد مادية للمدرسة لمواجهة متطلباتها، وتوفير منافذ تسويقية؛ للعمل على تسويقها في جميع المديريات التعليمية.