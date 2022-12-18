أهالى النوبة يوجهون الشكر للرئيس السيسى على اهتمامه بتوفير الرعاية الصحية

جدة - نرمين السيد - أعرب أهالى النوبة بقرى "كركر" التابعة لمركز ومدينة أسوان عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، على اهتمامه بالبسطاء والأسر الأكثر احتياجاً من خلال توفير الرعاية الصحية لهم وذلك بتنظيم قافلة طبية تشمل كافة التخصصات لتقدم خدمات مميزة لأكثر من ألف مواطن ومواطنة.





وأشاد أهالى النوبة بالاستجابة السريعة من قبل محافظ أسوان أشرف عطية لمطالب أهالى قرى كركر المتكاملة والتى تضم 8 قرى بها أكثر من 2000 وحدة سكنية، بشأن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وذلك من خلال إرسال أكبر قافلة صحية شاملة ضمت 10 سيارات لعيادات متنقلة بواقع 75 من طاقم الأطباء والصيادلة والفنيين والإداريين، تشمل التخصصات المختلفة "الباطنة والأطفال والجلدية والأنف والأذن والحنجرة والأسنان والعظام" وغيرها، بجانب توفير الأدوية. وأكد الأهالى أنه كان هناك تعاون كبير من الجميع لإنجاح فعاليات هذه القافلة الطبية وذلك بالتنسيق بين جمعية تنمية المجتمع بوادي كركر وكافة الجهات المعنية، موضحين أن الخدمات التي قدمتها القافلة استفاد منها أهاى القرى من كافة الأعمار السنية من الجنسين.

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