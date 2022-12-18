وزيرة التضامن تسلم الجوائز للفائزين بمسابقة برنامج "5 تركيز" بالإذاعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 ديسمبر 2022 03:30 مساءً - سلمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الفائزين بمسابقة وزارة التضامن الاجتماعي في الإذاعة المصرية والتي تم إطلاقها خلال شهر رمضان المعظم جوائز المسابقة، حيث فاز ٦٠ متسابقًا بجوائز مادية نظير اجاباتهم على الأسئلة التى طرحت في برنامج الوزارة " 5 تركيز" على شبكة البرنامج العام، خلال شهر رمضان الماضي.

حضر توزيع الجوائز الأستاذ محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، والأستاذ رضا عبد السلام رئيس شبكة القرآن الكريم، والدكتور محمد لطفي رئيس شبكة البرنامج العام، والإعلامية نادية مبروك رئيس شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، والأستاذة شيرين فتحي المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي والمشرف على برامج وزارة التضامن الاجتماعي في الإذاعة المصرية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك شراكة كبيرة بين وزارة التضامن الاجتماعي والإذاعة المصرية، حيث تهدف هذه الشراكة إلى الاهتمام والوصول للمواطن من أجل التوعية بخدمات وأنشطة الوزارة والتواصل مع المواطنين في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي علي الوصول لكل بيت مصري، وذلك لتقديم كافة خدماتها المتنوعة في مختلف الفئات العمرية للأطفال والشباب والسيدات وكبار السن والمسنين وذوي الإعاقة والأسر المنتجة والجمعيات الأهلية.

وأضافت القباج أن الوزارة حريصة كل الحرص علي أن تستمع للمواطنين وكافة آرائهم واقتراحاتهم بشأن الخدمات المقدمة وأيضا انتقاداتهم وشكواهم، لافتة إلي تواصل وزارة التضامن الاجتماعي جاء مع الإذاعة المصرية وإذاعة القرآن الكريم والبرنامج العام وأيضا القاهرة الكبري للوصول لكافة البيوت المصرية، مؤكدة على تأثير القوة الناعمة فى تشكيل الوعى.

ومن جانبه عبر الأستاذ محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، عن سعادته بالشراكة والتعاون البناء مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى البرامج التي تقدمها الإذاعة المصرية ومحطات البرنامج العام والقاهرة الكبري خاصة إذاعة القرآن الكريم والتي يستمع إليها أكثر من ٤٥ مليون شخص، حيث تقدم تلك البرامج بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد رئيس الإذاعة المصرية أنه يتم الإعداد حاليًا إلي عدد من المشروعات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم العديد من البرامج التي تهتم وتوضح دور وأنشطة وخدمات وزارة التضامن الاجتماعي والتي تستهدف الأطفال والشباب وكبار السن والمسنين وذوي الإعاقة على أن يتوسع ذلك النشاط خلال الفترة المقبلة.