محافظ القاهرة يتابع رفع تراكمات مخلفات بناء بالبساتين (صور)

جدة - نرمين السيد - وأكد محافظ القاهرة أن هذه الإزالة تأتى فى إطار تنفيذ خطة الدولة لرفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين بأحياء القاهرة، والاهتمام بالبيئة حيث أسهمت إزالة التراكمات فى إعادة فتح الشارع للمشاة والسيارات.

وعبّر المواطنون القاطنون بالمنطقة عن فرحتهم لإزالة مخلفات البناء، مؤكدين أن أعمال التطوير التى تقوم بها الدولة لا تقتصر على الأماكن الجديدة بل تمتد لكل جزء بالعاصمة.

وشدد محافظ القاهرة على أن هذه الإزالة تأتى كبداية لتنفيذ خطة هيئة نظافة وتجميل القاهرة للقضاء على كل تراكمات الرتش ومخلفات البناء بجميع أحياء العاصمة.

وأشار المحافظ إلى أن السيارات المشاركة فى الإزالة تمثل جزءًا من السيارات التى تم إصلاحها مؤخرا بالهيئة بالجهود الذاتية.

ومن جانبه، أكد اللواء إيهاب الشرشابى، رئيس هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، أن السيارات المشاركة فى الإزالة لا تؤثر على تنفيذ خطة نشر سيارات الإنقاذ المركزى لأداء مهامها الدورية اليومية بشوارع العاصمة بسبب عمليات الإصلاح التى تمت بورش الهيئة وأسهمت فى دعم أسطولها باحتياطى كبير لتنفيذ المهام الطارئة.

وأثنى محافظ القاهرة على الجهد المبذول من العاملين فى هيئة النظافة، مؤكدًا أن ما يقومون به يساهم فى إظهار الوجه الحضارى والتاريخى للعاصمة.