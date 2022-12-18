بمناسبة مئوية ميلاده.. ترجمة أشهر كتاب عن البابا شنودة لليونانية

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ويؤرخ الكتاب لحقبة مهمة من الأحداث فى تاريخ مصر، مقرونة بحياة البابا شنودة الثالث "البطريرك رقم 117" للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذى ولد فى العام 1923، حتى وفاته سنة 2012.
ورصد السرساوى العلاقة بين تلك الأحداث الوطنية التى مرت ببلادنا، وصداها مع تطور شخصية البابا الراحل بكل تفاصيلها، وكيف تعامل معها، وتعاملت الكنيسة فى ظل متغيرات سياسية واجتماعية غير مسبوقة.
كما يشمل الكتاب، كواليس دقيقة غير معروفة عن حياة البابا، بجانب تحليل لأهم جوانب شخصيته متعددة الأبعاد كما وصفه أديب نوبل نجيب محفوظ، كما يضم الكتاب مجموعة نادرة من الصور لم يسبق نشرها.
وصدرت من الكتاب 3 طبعات فى مصر باللغة العربية، وسبقت ترجمته للغتين الإنجليزية والإيطالية، وتصدر قريبا طبعته اليونانية عن دار نشر آلبرتوس فى آثينا.
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