كاميرا دوت الخليج ترصد أعمال التطوير بشارع عرابى (صور)

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق نوهت محافظة الجيزة أنه فى إطار تنفيذ أعمال إنشاء محور 26 يوليو الجديد، والذى يشمل مشروعات (محور أحمد عرابى المستحدث، توسعة كوبرى 15 مايو) ستقوم الشركة المنفذة للأعمال بإزالة رامبات بعض المطالع والمنازل الخاصة بكبارى (15 مايو، أحمد عرابى) وذلك على النحو التالى: 1- منزل كوبرى 15 مايو (الأول) للقادم من مناطق محافظة القاهرة إتجاه شارع 26 يوليو "مناطق المحاربين القدماء". 2- مطلع كوبرى 15 مايو (الثانى) للقادم من شارع 26 يوليو وميدان سفنكس اتجاه مناطق محافظة القاهرة ومنطقة الزمالك. 3- مطلع كوبرى أحمد عرابى للقادم من شارع المطار إتجاه شارع أحمد عرابى وميدان سفنكس. ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء أحياء العجوزة وشمال الجيزة ومدير مديرية الطرق بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، والتى وفرت المحاور البديلة والتحويلات التالية: 1- حركة المركبات القادمة من أعلى كوبرى 15 مايو من مناطق القاهرة وترغب بالنزول اتجاه ميدان سفنكس تسلك المنزل الثانى المؤدى إلى شارع 26 يوليو وميدان سفنكس. 2- حركة المركبات القادمة من شارع 26 يوليو وميدان سفنكس وترغب بالصعود أعلى كوبرى 15 مايو إتجاه مناطق القاهرة – الزمالك تسلك المطلع (الأول) لكوبرى 15 مايو الكائن بميدان سفنكس اتجاه مناطق محافظة القاهرة ومنطقة الزمالك. 3- حركة المركبات القادمة من شارع المطار ومناطق البراجيل وترغب بالسير اتجاه شارع أحمد عرابى وميدان سفنكس تستكمل السير بشارع المطار أسفل كوبرى أحمد عرابى اتجاه مناطق إمبابة وصولاً حتى شارع مدينة الأمل، ثم السير يساراً من شارع مدينة الأمل اتجاه محور أحمد عرابى وميدان سفارى بارك، ثم الدوران والعودة من ميدان سفارى بارك اتجاه مطلع كوبرى أحمد عرابى وصولاً إلى شارع أحمد عرابى وميدان سفنكس.

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