أطباء وحدة مناظير الجهاز الهضمى بمستشفى طيبة التخصصي بإسنا تنجح فى إنقاذ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 ديسمبر 2022 02:30 مساءً - نجح أطباء وحدة مناظير الجهاز الهضمى بمستشفى طيبة التخصصي بإسنا بالأقصر فى إنقاذ حياة حالة نادرة وإستخراج أجسام غريبة مكونة من (زلط وقطع حديد و مسامير معدنية) من معدة وأمعاء شابة تبلغ من العمر 33 سنة.

حضرت المريضة إلى طواريء المستشفى تعانى من مغص وقيء مستمر يصاحبه نزيف وعند إجراء الأشعة والفحوصات على البطن والحوض وتبين وجود أجسام غريبة و تم التعامل الفورى مع الحالة و إجراء منظار جهاز هضمي علوي بتقنية Rothnet Basket أو جفت سلة شبكية.

و نجح الفريق الطبي في استخراج الأجسام الغريبة بالكامل المكونة من "زلط و مسامير ودبابيس وقطع من الحديد" بإجراء منظار جهاز هضمي علوي من الفم إلى نصف الامعاء الدقيقة والذي استغرق استغرق أكثرمن ساعتين.

و تم إجراء منظار جهاز هضمي علوي ثاني استكشافي للمتابعة والتأكد من عدم وجود أي اجسام غريبة بالمعدة و الأمعاء الدقيقة ودخلت المريضة قسم الجهاز الهضمي لتلقي العلاج والمتابعة وخرجت للمنزل بصحة جيدة.

????أجرى المنظار الفريق الطبي المكون من:

الدكتور/ محمد عبد الفتاح القويري – إستشاري الجهاز الهضمي والمناظير بجامعة أسوان.

الدكتور/ أحمد طلعت الجنزوري - إستشاري الجهاز الهضمي والمناظير بجامعة عين شمس.

الدكتور/ سيد أحمد سيد – إستشاري الجهاز الهضمي والمناظير بجامعة عين شمس

الدكتور / محمد صلاح الدين - إستشاري ورئيس قسم الجهاز الهضمي والمتوطنة بمستشفى طيبة التخصصي.

الدكتور/ أحمد كريم - أخصائي الجهاز الهضمي والمناظير.

والدكتور/ طه عادل - طبيب مقيم جهاز هضمي و مناظير جهاز هضمي.

الدكتور/ محمود رفاعي -أخصائي التخدير

الدكتور/ سليمان القاضي – أخصائي التخدير

الدكتور/ حازم مصطفى – أخصائي التخدير

????وبمشاركة متميزة من فريق التمريض المكون من:

ا/ الشاذلي صبري

ا/ مصطفي ناصر

ا/ علي حسن

ا/ عبدالرحمن هاني