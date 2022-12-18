مصر تدين الهجوم الإرهابى بمحافظة كركوك فى العراق الشقيق

جدة - نرمين السيد - أدانت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، العمل الإرهابى الغاشم الذى استهدف دورية للشرطة العراقية بمحافظة كركوك، وأسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.





وتتقدم مصر بخالص التعازى والمواساة لحكومة وشعب العراق الشقيق، ولذوى الشهداء الأبطال، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وتؤكد مصر تضامنها ودعمها الكامل لدولة العراق فى مواجهة الإرهاب الغاشم، وثقتها بأن مثل تلك الأعمال الخسيسة لن تزيد العراق الشقيق إلا إصرارا على دحر الإرهاب واستئصال جذوره.

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