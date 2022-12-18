شيخ الأزهر: اللغة العربية هُوية.. والحفاظ عليها لا يتعارض مع الحداثة

جدة - نرمين السيد - وكتب شيخ الأزهر، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "تمسكوا بلغتكم العربية، وحافظوا عليها، وعلموها أبناءكم، وازرعوا فيهم أن اللغة هُوية، وأن الحفاظ على الهُوية لا يتعارض مع الحداثة ورَكْب التقدم، فلقد اختُصَّت العربية دون بقية اللغات بفضائل عدة، فكانت وعاء لخاتم الرسالات، وشاهد عيان على تقدم المسلمين والعرب وتفوقهم فى مختلف العلوم على مرِّ العصور".
يأتى ذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية.
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