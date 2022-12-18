جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وتدشينه مبادرة "قطار الخير بصعيد مصر" بداية من شهر ديسمبر الجارى. وتشمل هذه المرحلة وحدة عناية مركزة تضم 12 غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة الإلكترونية لمراقبة ومتابعة العلامات الحيوية، بالإضافة لأجهزة التنفس الصناعى، ووحدة للغسيل الكلوى مخصصة للتعامل مع مضاعفات سرطان الأطفال، كما سيتم افتتاح قسم داخلى للأطفال المصابين بالسرطان تضم غرفا مخصصة لعزل الأطفال المصابين بنقص المناعة. وتشهد المرحلة الرابعة أيضاً افتتاح قسم علاج اليوم الواحد يضم 18 كرسى علاج كيماوي لتصل الطاقة الاستيعابية للمستشفى 30 كرسى، بجانب وحدة العلاج الطبيعى لتأهيل الأطفال بدنياً ومتابعة نشاطهم الحركى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لصعيد بلا سرطان.. افتتاح المرحلة الرابعة لمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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