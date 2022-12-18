«حياة كريمة» توقع بروتوكول تعاون مع مجموعة «نيو إيجبت» الدولية

جدة - نرمين السيد - وقعت مؤسسة حياة كريمة، بروتوكول تعاون مع مجموعة "نيو إيجيبت" الدولية، بحضور آية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، والدكتورة غادة على، المدير الإقليمى لمجموعة "نيو إيجيبت" الدولية فى مصر والشرق الأوسط، وشانا مسعود، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والدولية بمؤسسة حياة كريمة، والمهندس أحمد أمجد رئيس قطاع المسؤولية المجتمعية والشراكات الاستراتيجية فى حياة كريمة وعدد من أعضاء مجلس أمناء المؤسستين والمتطوعين.





ويأتى البروتوكول فى إطار تعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات الدولية للمصريين فى الخارج، مع المؤسسات والمشروعات القومية فى الداخل برعاية وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، التى أسهمت بدورها فى وضع حجر الأساس للتعاون، ويعد البروتوكول الأول من نوعه فى التعاون بين حياة كريمة والمصريين فى الخارج، وتضمن البروتوكول عدة محاور أبرزها محو الأمية الرقمية فى القرى الريفية والتمكين الاجتماعى ونشر الثقافة الرقمية بين مختلف الفئات المجتمعية داخل القرى الاكثر احتياجا. وبدورها نوهت آية عمر، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، بأهمية البروتوكول وتعزيزه لدور المؤسسات الدولية وأهمية توحيد جميع الجهود لخدمة المشروع القومى حياة كريمة. وأوضحت الدكتورة غادة على، أن التعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومجموعة "نيو إيجيبت" يعزز من دور همزة الوصل بين المصريين فى الخارج والداخل، ودعم الجهود التنموية التى تقوم بها الدولة المصرية فى عهد الجمهورية الجديدة، ونقل خبرات ودعم المصريين فى الخارج لأشقائهم فى المجتمع المحلى. وذكرت شانا مسعود، أن هذا التعاون يأتى بتعزيز مساهمات المصريين فى الخارج لخدمة أهداف التنمية التى تعمل عليها المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الريفية، حيث إن التعاون بين حياة كريمة و"نيو إيجيبت"، يأتى فى إطار التمكين وإحياء فكرة المسؤولية المجتمعية المشتركة، لتسليط الضوء بأن المصريين يتحملون مسؤولية بناء الوطن سواء من الداخل أو خارج حدوده.

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