وزير التعليم: اللغة العربية ركن من أركان التنوع الثقافى للبشرية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن اللغة العربية تُعد ركناً من أركان التنوع الثقافى للبشرية، وهى إحدى اللغات الأكثر انتشاراً واستخداماً فى العالم، إذ يتكلمها يومياً ما يزيد على 400 مليون نسمة من سكان العالم، موجها التهنئة للمعلمين والطلاب بمناسبة اليوم العالمى للغة العربية المتزامن ذكراه اليوم 18 ديسمبر.





وقال الوزير - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، اليوم - إننا وإذ نحتفى باليوم العالمى للغة العربية للتأكيد على دورها التاريخى فى بناء جسور التواصل بين الثقافات والشعوب، وإسهاماتها المتعددة فى المعرفة والعلوم، وتعزيز الهوية، والتنوّع الثقافى، والحوار والسلام العالمى. ونوه بجهود وزارة التربية والتعليم الكبيرة لخدمة اللغة العربية وإبراز مكانتها، حيث تواصل العمل على تطوير مناهج اللغة العربية، وزيادة الإثراءات والتطبيقات اللغوية فى المناهج الدراسية، وتعزيز مهارات الفهم القرائى للطلبة من خلال القراءة والكتابة، إلى جانب التنظيم والمشاركة فى المسابقات والفعاليات الخاصة بالخط العربى واللغة العربية والحرص على علاج صعوبات تعلم اللغة العربية لأن صعوبات تعلم اللغة تعتبر أم الصعوبات للمواد الدراسية المختلفة وكذلك الاهتمام بمواد الهوية القومية واللغة العربية لطلاب المدارس الدولية وكذلك مشكلات الازدواج اللغوى بين العامية والفصحى وتضمين مقياس اختبار المعلمين الجدد مكون اللغة العربية.

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