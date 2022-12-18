أبو الغيط: قطاع السكن لم يكن غائبا عن أجندة COP27

جدة - نرمين السيد - شارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، فى افتتاح المؤتمر السابع للإسكان العربى الذى تستضيفه مصر فى العاصمة الإدارية الجديدة تحت شعار " نحو مدن جديدة ذكية و مستدامة تحقق جودة الحياة".





وصرح جمال رشدى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط ألقى كلمة فى افتتاح أعمال المؤتمر، أشاد فيها بالإنجازات التى حققتها مصر لبناء العاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من المدن الجديدة الذكية التى ستشكل واجهة مصر الحديثة ومستقبلها، كما أثنى على الجهود التى بذلت لعقد مؤتمر الإسكان العربى بوصفه منصة لتبادل الأفكار، وأفضل الخبرات العربية والدولية لتطوير التجمعات العمرانية.

وأشار أبو الغيط، فى كلمته، إلى أن قمة المناخ بشرم الشيخ كانت محطة فارقة فى تاريخ الجهد الدولى لمجابهة تغير المناخ، إذ حرصت مصر على طرح موضوعات تهم الدول العربية وسعت لحشد توافق دولى بشأنها، مضيفا أن قطاع السكن لم يكن غائبا عن أجندة القمة، حيث أطلقت عدداً من المبادرات والخطط منها مبادرة "المدن المستدامة للأجيال القادمة"، و"أجندة شرم الشيخ للتكيف".

وقال المتحدث الرسمى، إن الأمين العام تحدث عن أهمية المدن بوصفها تجمعات تستقطب اليوم أزيد من نصف سكان العالم، مشيرا إلى أنه رقم مرشح للارتفاع بسبب استمرار ظاهرتى النزوح والنمو السكانى، ومنبهاً أن المدن بالرغم من صغر مساحتها إلا أنها مسؤولة عن إطلاق نحو 70% من الغازات الدفيئة.

وشرح أبو الغيط أن المنطقة العربية تشهد توسعا كبيرا فى المدن والمناطق العمرانية أكثر من غيرها بسبب طبيعتها الجغرافية واستمرار النمو الديمغرافى العربى، إذ سيتضاعف عدد سكان العالم العربى بحلول 2050، محذرا من أنه لا يمكن الاستمرار فى التعمير وفق نفس الطرق التقليدية فى التخطيط والتنفيذ.

وأضاف رشدى أن الأمين العام لفت إلى أن التخطيط العمرانى المنشود يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التحديات الناجمة عن المناخ ويضع قواعد مرنة تتأقلم معها وفق مناهج جديدة تقلل من الانبعاثات الضارة وتوفر الطاقة النظيفة وتحسن من إدارة الموارد الطبيعية المتاحة باستخدام التكنولوجيا الذكية.

وفى ختام كلمته، حرص الأمين العام على تذكير كل المسؤولين عن قطاع الإسكان والتعمير بأنهم فاعلون رئيسيون فى معركة مجابهة التغير المناخى، مضيفا أنه على ثقة بأنهم قادرون على تجاوز تلك التحديات.