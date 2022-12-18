تطوير مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى (صور)

جدة - نرمين السيد - وأوضح أنه تم تنفيذ ‏خطة تطوير كاملة بالمبنى شملت إحلال وتجديد جميع شاشات عرض الرحلات بجميع صالات السفر والوصول بمبنى ‏الركاب رقم 1، وتوفير شاشات 75 بوصة لعرض بيانات الرحلات أمام مداخل صالات الوصول الدولى والسفر الدولى ‏والداخلى وأعلى مكاتب استعلامات الترانزيت، للتيسير على الركاب ‏والجمهور لمعرفة مواعيد الإقلاع والوصول‎.‎

جاء ذلك فى إطار حرص وتوجيهات الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدنى، بالعمل على رفع كفاءة جميع المرافق بالمطارات ‏المصرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وفى إطار المتابعة المستمرة من جانب المهندس محمد سعيد ‏محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية مع رؤساء الشركات التابعة. وأضاف المحاسب مجدى إسحق أنه تم تنفيذ خطة إحلال وتجديد جميع كاونترات الموازين بصالة السفر الدولى، وتوفير ‏العدد الكافى من ماكينات تغليف الحقائب بناء على طلب الركاب المتزايد لتوفير هذه الخدمة للحفاظ على الحقائب من التلف، ‏وتوفير ماكينة تغليف حقائب بصالة السفر الداخلى. وتم عزل أسطح صالات مبنى الركاب رقم 1 بأماكن الخدمة المميزة ‏وصالة السفر الداخلى وصالة السفر الدولى وسطح المبنى الإدارى لمنع تسريب مياه الأمطار إلى الصالات وتحديث لجميع دورات المياه، كما تم تركيب ‏‏10 مظلات أمام صالتى السفر والوصول الدولى لحماية جمهور المودعين والمستقبلين من التعرض لتقلبات الجو ‏المختلفة. وتم تطوير المساحة المخصصة للصلاة بمنطقة الموازين بصالة السفر الدولى رقم 1 وتغيرها كلياً إلى مُصلى ‏مجهز وبطابع مميز. كما قامت إدارة الحجر الصحى بتوفير شاشتين 75 بوصة لعرض ‏تعليمات وإجراءات وزارة الصحة وتم تركيبها بمنطقة المودعين بصالة السفر الدولى وصالة الوصول الدولى. كما تمت زيادة ‏عدد مقاعد الانتظار داخل الصالات وخارجها لاستيعاب الكثافة العالية للركاب، ويتم عمل حملات مكثفة على الطرق ‏الداخلية وساحات الانتظار الخاصة بالمبنى لإجراء أعمال النظافة اللازمة باستخدام المكانس الألية والعمالة المدربة على ‏المهام الصعبة فريق الـ ‏TASK FORCE، ويتم استخدم نفس الفريق لنزح مياه الأمطار فى حالات الطقس السيئ، ويتم ‏إجراء أعمال التعقيم والتطهير لجميع الكاونترات وعربات اخدم نفسك قبل بدء الرحلات وبعد الانتهاء منها، فضلاً عن توافر ‏العدد الكافى من العربات داخل الصالات لخدمة الركاب‎.‎

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