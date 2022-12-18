الجزار: العاصمة الإدارية حجر الأساس فى بناء الجمهورية الجديدة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير أن المؤتمر فرصة لمناقشة سُبل النهوض بالعمران العربى، خصوصا فى ظل التطورات التكنولوجية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التى يشهدها العالم الآن، من خلال التركيز على آليات تخطيط المدن الذكية والمستدامة، التى تحقق أعلى معدلات التنمية، وتلبى احتياجات الطلب على السكن الملائم، وترتقى بجودة الحياة لجميع فئات المجتمع.

جاء ذلك فى كلمته خلال مؤتمر الإسكان العربى السابع، بعنوان "نحو مدن ذكية مستدامة تُحقق جودة الحياة" والذى تستضيفه مصر على هامش الدورة الـ39 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، خلال الفترة من 18-20 ديسمبر 2022، وكذا المعرض المصاحب للمؤتمر، بحضور السفير أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وعدد من وزراء الإسكان العرب، وكبار المسؤولين.

واستهل الدكتور عاصم الجزار، كلمته فى افتتاح المؤتمر، مخاطباً الحضور قائلا: "يسعدنى ويُشرفنى مشاركتكم وحضوركم الكريم فى بلدكم الثانى مصر، وأرحب بكم فى فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الإسكان العربى السابع، والذى يأتى بالتزامن مع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، فى دورته الـ39، وأتمنى لكم قضاء وقت طيب ومشاركة فعالة ومثمرة.

وأكمل: "أتوجه بخالص الشكر والامتنان إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، على رعايته لهذا المؤتمر، كما أتوجه بكل الشكر والتقدير لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، على دعمه الكامل والمستمر لملف الإسكان".

وأضاف الوزير، أن المؤتمر يُرسى من خلال جلساته العلمية، معايير جودة الحياة فى ضوء جعل المدن أكثر استدامة وقدرة على المنافسة، وتلبية الطلب على السكن الملائم، بما يوفر احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة والمستقبلية، وتلبية الطلب على الحق فى السكن اللائق لجميع الأجيال الحالية والمقبلة والمستقبلية، ويتوافق ذلك مع أهداف مبادرة المدن المستدامة والمرنة، التى تم إطلاقها خلال الاجتماع الوزارى الموسع ضمن فعاليات مؤتمر المناخ "COP27"، والذى يعد أول اجتماع وزارى على الإطلاق حول التحضر وتغير المناخ، حيث شرفنا بحضور أكثر من 60 وزيراً للإسكان والتنمية الحضرية، وما يزيد على 50 من رؤساء البلديات وقادة المدن، وأكثر من 200 جهة غير حكومية، من أجل هدف واحد، وهو تحويل المدن لتكون مجتمعات صحية مستدامة وعادلة وشاملة ومنخفضة الانبعاثات.

وقال الدكتور عاصم الجزار، إن التحول نحو المدن والمجتمعات الذكية، أحد أبرز الآليات التى تعمل على تلبية الاحتياجات المتزايدة للفئات الاجتماعية، والتى تشمل البنية التحتية العصرية كالمياه والطرق والصحة والاتصالات وتقنيات ترشيد استهلاك الطاقة وغيرها، وفى سبيل تحقيق رؤية مصر 2030، فقد شهدت مصر خطة نحو التحول الرقمى لجميع القطاعات بدءاً من البنية التحتية المتطورة، وصولاً إلى البرامج والتقنيات التى تضمن لمشروعات التطوير والتنمية العمرانية، تقديم أفضل الخدمات بإدارة ذكية ومتطورة لجميع المواطنين.

وأضاف الوزير: "تسعى الحكومة المصرية جاهدة، ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى إنشاء مدن الجيل الرابع، كمدن مستدامة ذكية، تلبى احتياجات المواطنين فى النواحى الحياتية كافة، من خلال التقنيات التكنولوجية، وتوفير بيئة رقمية صديقة للبيئة، ومحفزة للتعلم والإبداع، هذا بالإضافة إلى التحول التكنولوجى التدريجى لأجيال المدن السابقة".

وأكد وزير الإسكان، أن العاصمة الإدارية الجديدة، هى حجر الأساس فى بناء الجمهورية الجديدة، فهى واحدة من أبرز المدن الجديدة الذكية، حيث استهدف المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، إنشاء مركز تنموى جديد، قائم على الاقتصاد المعرفى، مستخدماً أحدث التطبيقات العالمية، والأسس التخطيطية فى بناء وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، ومنها بناء مركز للمال والأعمال به أطول برج إدارى وفندقى فى إفريقيا، والحى الحكومى، ويضم كل الوزارات والجهات الحكومية، والعديد من المناطق الحكومية لكل شرائح المجتمع، وهو الأمر الذى أدى بدوره إلى إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية لجميع المطورين العقاريين محلياً وعالمياً".

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه وفى إطار تبنى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مبادرة قومية لتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين، فقد سعت الحكومة المصرية جاهدة لإطلاق مبادرة حياة كريمة، وهى المشروع القومى الذى يستهدف تطوير الريف المصرى من جميع جوانبه الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، وخصوصا مرافق البنية الأساسية والخدمات، لتحقيق التنمية الشاملة للريف، بما يوفر نقلة نوعية فى حياة سكانه، كهدف أساسى من أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى أطلقتها مصر عام 2021.

وعبّر وزير الإسكان عن أمله، فى أن تشهد الجلسات الحوارية للمؤتمر، نقاشات ثرية وتبادل للخبرات بين النخبة والمتخصصين فى مجال الإسكان والتنمية الحضرية، وأن يخرج المؤتمر بتوصيات تمثل رؤية مشتركة للدول العربية نحو تنمية حضرية ذكية ومستدامة، مختتما حديثه بتقديم الشكر الجزيل لرؤساء وأعضاء الوفود العربية، على تلبيتهم دعوة المشاركة فى فعاليات المؤتمر، وإلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومجموعات العمل التنظيمية والعلمية، على المساهمة فى الإعداد والتنظيم الجيد لهذا المؤتمر.

وعقب انتهاء الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الإسكان العربى السابع، اصطحب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزراء الإسكان العرب، والوفود العربية، لافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر، وتفقد أجنحة الجهات الحكومية المصرية، والشركات والمطورين العقاريين المصريين، وقدم لهم شرحاً عن النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها مصر فى عهد الرئيس السيسى، وكذا مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والمطورين العقاريين، كما تجول الوزراء العرب فى الأجنحة المختلفة الخاصة بالدول العربية، واستمع وزير الإسكان إلى شرح عن التجارب المتنوعة للأشقاء العرب، مؤكداً أن هناك تبادلا للرؤى والأفكار والخبرات تحقيقاً للتعاون والعمل العربى المشترك.