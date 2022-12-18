عاجل- الرئيس يتابع مستجدات موسم القمح وموقف مخزون السلع الأساسية

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجى للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، فضلاً عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التى تمت إقامتها على امتداد رقعة الجمهورية، بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائى للدولة، من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات الملائمة.





جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم، الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أ.ح وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة موقف مخزون السلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية، وكذلك زراعات المحاصيل للموسم الزراعى الحالى".

واطلع الرئيس فى هذا الإطار على موقف المخزون الاستراتيجى والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، فى إطار التخطيط المسبق بالحفاظ على المخزون الاستراتيجى منها، مع الأخذ فى الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية، حيث استعرض الدكتور على المصيلحى فى هذا الصدد المخزون الاستراتيجى لكلٍ من القمح والسكر والذرة والزيت والأرز، والذين يكفى الاحتياطى منهم لمدة من 4 إلى 6 أشهر، فضلاً عن المتوفر من اللحوم الطازجة والدواجن، والذى يكفى لمدة عام كامل.

كما تابع الرئيس مستجدات الموسم الحالى لزراعة القمح 2022/2023 على مستوى الجمهورية، موجهاً بأن يتم تحديد سعر توريد للقمح بحيث يحقق عائداً اقتصادياً مجزياً للمزارعين والفلاحين، ويدعم زيادة كميات توريد القمح.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللواء وليد أبو المجد عرض الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات الاستصلاح الزراعى على مستوى الجمهورية، خصوصا مزرعة وادى الشيح بمحافظة أسيوط، والتى تشمل زراعة القمح بأفضل تكنولوجيا الزراعة الرقمية الدقيقة، إلى جانب عدد من الزراعات الأخرى كالموالح والذرة، كما تضم مزرعة إنتاج حيوانى من أعلى سلالات إنتاج اللحوم، فضلاً عن الإنتاج الداجنى والاستزراع السمكى، وكذلك عدد من المصانع التى تهدف إلى تعظيم قيمة الزراعات داخل المزرعة.

كما اطلع الرئيس على مستجدات مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، والذى يضم 6 مصانع متنوعة لتغطية الإنتاج المحلى والتصدير، بالتعاون مع الخبرة الألمانية العريقة المتمثلة فى شركة "تيسين كروب" العالمية.

وتابع الرئيس أيضاً الموقف التنفيذى لمشروع التغذية المدرسية خلال العام الدراسي الحالى، سواء من حيث محتويات الوجبة وتكلفة إنتاجها وسبل توزيعها على مختلف المراحل العمرية بالمدارس.

واطلع الرئيس كذلك على موقف مشروع مراكز تجميع البلازما على مستوى الجمهورية، سواء من ناحية الإنشاء أو التجهيز، وكذلك الحرص على اتباع أعلى معايير الجودة فى تجميع البلازما.