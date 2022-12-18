عاجل- الرئيس يتابع مستجدات موسم القمح وموقف مخزون السلع الأساسية

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم، الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أ.ح وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة موقف مخزون السلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية، وكذلك زراعات المحاصيل للموسم الزراعى الحالى".
واطلع الرئيس فى هذا الإطار على موقف المخزون الاستراتيجى والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، فى إطار التخطيط المسبق بالحفاظ على المخزون الاستراتيجى منها، مع الأخذ فى الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية، حيث استعرض الدكتور على المصيلحى فى هذا الصدد المخزون الاستراتيجى لكلٍ من القمح والسكر والذرة والزيت والأرز، والذين يكفى الاحتياطى منهم لمدة من 4 إلى 6 أشهر، فضلاً عن المتوفر من اللحوم الطازجة والدواجن، والذى يكفى لمدة عام كامل.
كما تابع الرئيس مستجدات الموسم الحالى لزراعة القمح 2022/2023 على مستوى الجمهورية، موجهاً بأن يتم تحديد سعر توريد للقمح بحيث يحقق عائداً اقتصادياً مجزياً للمزارعين والفلاحين، ويدعم زيادة كميات توريد القمح.
وأضاف المتحدث الرسمى أن اللواء وليد أبو المجد عرض الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات الاستصلاح الزراعى على مستوى الجمهورية، خصوصا مزرعة وادى الشيح بمحافظة أسيوط، والتى تشمل زراعة القمح بأفضل تكنولوجيا الزراعة الرقمية الدقيقة، إلى جانب عدد من الزراعات الأخرى كالموالح والذرة، كما تضم مزرعة إنتاج حيوانى من أعلى سلالات إنتاج اللحوم، فضلاً عن الإنتاج الداجنى والاستزراع السمكى، وكذلك عدد من المصانع التى تهدف إلى تعظيم قيمة الزراعات داخل المزرعة.
كما اطلع الرئيس على مستجدات مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، والذى يضم 6 مصانع متنوعة لتغطية الإنتاج المحلى والتصدير، بالتعاون مع الخبرة الألمانية العريقة المتمثلة فى شركة "تيسين كروب" العالمية.
وتابع الرئيس أيضاً الموقف التنفيذى لمشروع التغذية المدرسية خلال العام الدراسي الحالى، سواء من حيث محتويات الوجبة وتكلفة إنتاجها وسبل توزيعها على مختلف المراحل العمرية بالمدارس.
واطلع الرئيس كذلك على موقف مشروع مراكز تجميع البلازما على مستوى الجمهورية، سواء من ناحية الإنشاء أو التجهيز، وكذلك الحرص على اتباع أعلى معايير الجودة فى تجميع البلازما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الرئيس يتابع مستجدات موسم القمح وموقف مخزون السلع الأساسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.