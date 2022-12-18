الأوقاف تفتتح 18 مسجدا الجمعة

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة فى بيان اليوم الأحد، بأنه بهذه الافتتاحات يصل ما تم افتتاحه بداية من أول يوليو الماضى وحتى تاريخه 479 مسجدًا، منها 390 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و89 مسجدًا صيانة.
وأوضحت الوزارة أن الافتتاحات تأتى فى إطار دورها فى خدمة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، وبناءً على تقارير مديريات الأوقاف التى قدمها مديرو المديريات على مستوى الجمهورية والتى أفادت بفرش جميع مساجد الافتتاحات.
وتتوزع المساجد الجديدة على النحو التالى: أولًا: مساجد الإحلال والتجديد تتوزع على مديريات أوقاف: دمياط، وقنا، وسوهاج، والدقهلية، والوادى الجديد، وأسوان، والقليوبية، فيما تتوزع مساجد الصيانة على مديريتى أوقاف المنيا والشرقية.
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