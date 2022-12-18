حياة كريمة توقع بروتوكول تعاون مع مجموعة نيو ايجبت الدولية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 ديسمبر 2022 01:29 مساءً - وقعت مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون مع مجموعة نيو ايجيبت الدولية بحضور آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة والدكتورة غادة علي، المدير الإقليمي لمجموعة نيو ايجيبت الدولية في مصر والشرق الأوسط، وشانا مسعود، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والدولية بمؤسسة حياة كريمة، والمهندس أحمد أمجد رئيس قطاع المسؤولية المجتمعية والشراكات الاستراتيجية في حياة كريمة وعدد من أعضاء مجلس أمناء المؤسستين والمتطوعين.

ويأتي البروتوكول في إطار تعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات الدولية للمصريين في الخارج مع المؤسسات والمشروعات القومية في الداخل برعاية وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج والتي أسهمت بدورها في وضع حجر الأساس للتعاون، ويعد البروتوكول الأول من نوعه فى التعاون بين حياة كريمة والمصريين في الخارج، وتضمن البروتوكول عدة محاور أبرزها محو الأمية الرقمية في القرى الريفية والتمكين الاجتماعي ونشر الثقافة الرقمية بين مختلف الفئات المجتمعية داخل القرى الاكثر احتياجاً .

وأكدت أ.آيه عمر، رئيس مجلس امناء مؤسسة حياة كريمة عن أهمية البروتوكول وتعزيزه لدور المؤسسات الدولية وأهمية توحيد كافة الجهود لخدمة المشروع القومي حياة كريمة.

وأوضحت د.غادة علي، المدير الإقليمي لمجموعة نيو ايجيبت الدولية، أن التعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومجموعة نيو ايجيبت يعزز من دور همزة الوصل بين المصريين في الخارج والداخل، ودعم الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة المصرية في عهد الجمهورية الجديدة، ونقل خبرات ودعم المصريين في الخارج لأشقائهم في المجتمع المحلي.

وأوضح هذا التعاون المثمر أن الفترة المقبلة ستشهد عدة فعاليات مشتركة بين المؤسستين في إطار بروتوكول التعاون حيث أوضحت شانا مسعود رئيس قطاع العلاقات الخارجية والدولية عن ان هذا التعاون يأتي بتعزيز مساهمات المصريين في الخارج لخدمة أهداف التنمية التي تعمل عليها المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الريفية،حيث أن التعاون بين حياة كريمة ونيوايجيبت يأتي في إطار التمكين وإحياء فكرة المسؤولية المجتمعية المشتركة، لتسليط الضوء بأن المصريين يتحملون مسؤولية بناء الوطن سواء من الداخل أو خارج حدوده.