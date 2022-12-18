فعاليات المكون التدريبي الأول لمشروع الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات في مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 ديسمبر 2022 01:28 مساءً - نظم المجلس القومي للمرأة المكون التدريبي الأول لمشروع الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات في مصر، وذلك بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية واستهدف ٢٧ سيدة من العاملات بحرفة التللى بجزيرة شندويل بمحافظة سوهاج، وبحضور الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس بالمحافظة.

هدف التدريب إلى توعية المستهدفات بحقوق الملكية الفكرية ودعم وتسهيل تسجيل العلامة التجارية ( علامة جماعية) والقيمة التى تعود عليهن من تسجيلها ومساعدتهن فى كيفية تسويقها

ويتضمن التدريب عدة مراحل منها تحديد المستهدفات وزيادة الوعى وبناء قدرات المستفيدات بشأن الملكية الفكرية وتزويدهن بأدواتها العملية للأعمال التجارية (3 مكونات تدريبية) والدعم فيما يتعلق بصياغة اللوائح ذات الصلة بتسجيل العلامة التجارية الجماعية وتصميمها وتسجيلها و دعم متخصص لعدد من رائدات الأعمال المختارات وتسجيل علامة تجارية جماعية.

ومن الجدير بالذكر ان ذلك التدريب جاء فى اطار التعاون بين المجلس والمنظمة العالمية للملكية الفكرية في العمل على تمكين رائدات الأعمال في المجتمعات المحلية من خلال الملكية الفكرية، عبر زيادة وعيهن بضرورة حماية الملكية الفكرية لشركاتهن، وإقامة روابط بين رائدات الأعمال والمكتب الوطني للملكية الفكرية من أجل تسهيل مهمة إنشاء حقوق الملكية الفكرية من قبل المجتمع المحلي.