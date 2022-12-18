”القوى العاملة” : فرص للتدريب المهني المجاني على ٣ مهن بالاسماعيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 ديسمبر 2022 01:28 مساءً - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الاسماعيلية عن بدء تلقي طلبات راغبي الالتحاق بدورة تدريبية مجانا على مهن التفصيل والحياكة وصيانة المحمول والتبريد والتكييف بمركز التدريب المهنى بمدينة المستقبل وعنوانه خلف سوق الجملة ـ بجوار المعهد الدينى.وأوضح حسام طلبة مدير مديرية القوى العاملة بالاسماعيلية، في تقريره الذي تلقته الوزارة، أن تم فتح باب القبول على البرامج التدريبية المجانية للشباب من الجنسين من سن ١٨ الي ٤٥ سنة على ٣ مهن يحتاجها سوق العمل وعلى الراغبين التقدم من خلال اللينك التالي:https://bit.ly/3W8jXWqوأضاف مدير المديرية انه يمكن للراغبين في الحصول على فرص التدريب من خلال التوجه إلى مقر مركز التدريب المهني، أو الدخول على رابط جروب الواتس أب الخاص بمركز التدريبhttps://chat.whatsapp.com/CrXXr0fqZBf52dXsmOJJUv، كما يمكن التقديم من خلال إدارة التدريب المهني بديوان المديرية.