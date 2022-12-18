القباج: حملة «الـ16 يوما» وصلت إلى 22 مليون شخص

جدة - نرمين السيد - وأضافت: "كما تعمل على مواجهة الحرمان من التعليم أو اضطهاد الأشخاص ذوى الإعاقة، واحترام المسنين، وإنهاء التنمر تجاه فتيات دور الرعاية، ومناهضة الاتجار بالبشر، والتعريف بقضايا العنف، وتوعية القائمين على العملية التربوية، سواء للأبوين أو المدرسين، والقائمين على عملية التربية، وتأهيل كل النساء وأطفالهن، وتعريف الجمهور بحزمة الخدمات التى تتيحها الوزارة، واستقبال الحالات على الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 أو على الخطوط الساخنة لوزارة التضامن الاجتماعى، ليس فقط لاستقبال المكالمات، ولكن لاستقبال النساء وأطفالهن، وتقديم كل الخدمات لهن".

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيرى، لاستعراض أهم النتائج والفعاليات لحملة الـ 16 يوما، لمناهضة العنف ضد الفتيات والنساء، التى أطلقتها الوزارة تحت شعار "امسكوا طرف الخيط.. وشاركوا في القرار"، والذى أقيم بمجمع الخدمات المتكاملة بالأسمرات بحضور أليساندرو فراكاسيتى، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى وماركو مجليوريلى، ممثل بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، وكاى أندرشكو، نائب مدير الوكالة الألمانية للتنمية الدولية فى مصر، وممثلى الهيئات الوطنية والجمعيات الأهلية الشريكة فى مصر.

وتفقدت القباج والحضور مركز استضافة وتوجيه المرأة بالأسمرات، كما حرصت على زيارة معرض الرسومات والمنتجات الفنية الخاصة بأطفال المنطقة، والذى يعد أحد نتائج ورش تعليم الرسم المنفذة من خلال برنامج "وعى للتنمية المجتمعية" بالتعاون وبدعم من الفنانة عزة فخرى، بالإضافة إلى تفقدها معرض المنتجات التراثية للسيدات المستفيدات من خدمات مركز استضافة المرأة وأنشطة الوزارة الخدمية والتوعوية.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعى عن سعادتها بمشاركة الجهات الوطنية والدولية فى حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد الفتيات والنساء هذا العام لحماية النساء من العنف وتمكينهم اقتصاديًا، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على دعم الوحدة الأسرية وتكامل الأسرة، موجهة الشكر لشركاء الوزارة من المجتمع المدنى منها جمعية وطنية والهلال الأحمر المصرى وجمعية خير وبركة، وجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل ومؤسسة أجيال ومؤسسة التكافل الاجتماعى ببنى سويف وجمعية مصطفى كامل الخيرية، وجمعية المواساه وهيئة إنقاذ الطفولة ومنظمة كير مصر، واللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ومصر الخير والهيئة القبطية الإنجيلية، وكاريتاس مصر والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، وغيرهم من الجمعيات والهيئات الشريكة للوزارة.

وأضافت القباج أن الحملة هذا العام انطلقت تحت شعار "امسكوا طرف الخيط وشاركوا فى القرار"، وهو ما يعد رمزا للتواصل وأننا نسلم بعضنا البعض حتى نقضى على العنف والتمييز ضد النساء ونشارك فى أخذ القرار وهو قرار وقف العنف والتمكين وعدم الاستسلام وإتاحة الفرص الاجتماعية والاقتصادية لإخراجهن من دائرة الفقر ليس الفقر المادى فقط، ولكن أيضاً الفقر عن طريق حرمانهن من حقوقهن الاجتماعية والصحية والثقافية والفقر متعدد الأبعاد، وإتاحة الخدمات التى تحمى هؤلاء النساء عن طريق الإبلاغ والرصد والتقييم ودعم التحول الرقمى والربط الإلكترونى حتى نصل إلى الرصد المستمر وتقييم الحالات ونغير توجهنا وإستراتيجيتنا لمجابهة هذا العنف.

واستعرضت القباج الوسائل الإعلامية التى استخدمتها الحملة بدءاً من طرق الأبواب واللقاءات المنزلية والمجتمعية ووسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى والإعلام المقروء والمرئى وتنوع الجمهور المستهدف بدءا من النساء أنفسهم واستهداف المناطق الريفية والمناطق غير الآمنة والمسنات والمدرسين فى المدارس والأطفال فى سن الطفولة المبكرة للتوعية بقضايا العنف ومؤسسات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية، موضحة أن الحملة استطاعت أن تصل إلى إجمالى عدد 22 مليون شخص من خلال عدة قنوات أشهرها وسائل التواصل الاجتماعى والإعلام والتى وصلت لـ 10 ملايين مشاهد، وحملات التواصل المباشر واللقاءات الشعبية والتى وصلت لـ 2 مليون من السيدات وكل سيدة تنقل الرسالة إلى سيدات أخريات وأطفال لتكوين بيئة تحث على احترام الآخر وأيضا تطبيق الاستمارة الخاصة لقياس اتجاهات وسلوكيات الأسرة فى أماكن عدة لنتعرف بها على عدد 4 ملايين أسرة حتى نرصد كيف تفكر وماهى اتجاهاتها نحو قضايا العنف والأمية والإعاقة وهى قضايا الوزارة الأساسية التى نعمل من أجلها حتى نستطيع أن نوجه رسالتنا بالشكل الصحيح.

وأوضحت وزيرة التضامن أنه سيتم قريباً إعلان نتائج حملة "لا أمية مع تكافل" والتى حققت نتائج كبيرة لمحو أمية ما يقرب من 900 ألف سيدة وانخفضت نسبة الأمية فى تكافل وكرامة من 62% إلى 52% فقط.

ومن جانبه، أكد أليساندرو فراكاسيتى، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، أن العنف ضد النساء والفتيات يعد أكثر الأشكال انتشارا حول العالم، وفقا للتقديرات العالمية، مضيفا أننا فى برنامج الأمم المتحدة نفخر بالمشاركة مع الوزارة والوكالة الألمانية بشأن هذه الحملة والتى تأتى لتمثل استمرارا للحملة الخاصة بزواج الأطفال والتى وجهت لحوالى 2 مليون مستفيدة من تكافل عبر الندوات وجلسات التوعية والزيارات على مستوى المحافظات والرسالة التى نعمل من أجل إيصالها مواصلة السعى من أجل عالم خال من العنف ضد النساء والفتيات.

فى حين أثنى ماركو مجليوريلى، ممثل بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، على الجهود التى قدمتها وزيرة التضامن الاجتماعى فى إطار مجابهة العنف ضد النساء والفتيات، مشيرا إلى أن ظاهرة العنف لا تمثل فقط انتهاكا لحقوق الإنسان ولكنها ظاهرة لها العديد من التداعيات على وجه الخصوص السيدات والفتيات والأطفال، كما لها تداعيات أيضًا على الصحة والتعليم، وأن مسؤولية كل الشركاء معنا حماية النساء، والفتيات من العنف.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبى يولى اهتماما كبيرا ضد أشكال العنف الممارسة ضد السيدات والفتيات وحماية حقوقهن هو أحد القيم التى يلتزم بها الاتحاد الأوروبى والمنصوص عليها بالميثاق الأوروبى، معبرا عن سعادته بالمشاركة فى الحدث الخاص بتقييم الحملة والأنشطة التى تمت لمدة 16 يوما ومازال أمامنا الكثير من الجهد لضمان مستقبل مشرق للسيدات والفتيات خصوصا فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والتى تزيد من الأمر سوءًا.

ومن جانبه، أكد كاى أندرشكو، نائب مدير الوكالة الألمانية للتنمية الدولية فى مصر، أن ظاهرة العنف ضد النساء من أكثر الظواهر التى تهتم بها الحكومة الألمانية، معربا عن سعادته بالمشاركة فى هذه الفعالية وما شاهده من الأعمال الفنية التى تابعها داخل المركز، فقد شعر بكل مشاعر الفتيات والفتيان جراء ما عانوا منه سابقا وانتقالهم لمكان أفضل يظهر أهمية هذه المراكز وما تلعبه من دور مهم.